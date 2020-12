ROMA-TORINO, le probabili formazioni e dove vederla in TV

AS ROMA NEWS – Fonseca ha annunciato pochi cambi rispetto all’undici di Bologna: la Roma che affronterà il Torino quindi non vedrà grossi stravolgimenti di formazione. Si tornerà al classico 3-4-2-1 con Pedro in attacco e il probabile ritorno in panchina di Villar. In porta confermato Pau Lopez, che sembra stia guadagnando posizioni su Mirante.

In difesa è out Cristante per squalifica, ma rientreranno dal primo minuto sia Smalling che Mancini a riformare il terzetto titolare con Ibanez. A centrocampo accanto a Veretout, intoccabile, tornerà ad agire molto probabilmente Lorenzo Pellegrini, con Villar destinato a riaccomodarsi in panchina dopo tre gare da titolare.

Sulle corsie laterali, con Karsdorp a riposo, agiranno Bruno Peres e Spinazzola, mentre sulla trequarti rientra Pedro che giocherà con Mkhitaryan. In attacco Edin Dzeko è sempre favoritissimo su Borja Mayoral. Queste dunque le probabili formazioni di Roma-Torino, gara che si giocherà giovedì 17 dicembre alle ore 20:45, diretta Tv su Sky Sport:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez, Mancini, Smalling, Ibanez, Bruno Peres, Veretout, Pellegrini, Spinazzola, Pedro, Mkhitaryan, Dzeko.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Ansaldi; Bonazzoli, Belotti.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini