Roma, tre settimane al via: le priorità di Gasp sono ancora scoperte

Agosto è arrivato, il campionato adesso si vede all’orizzonte e la Roma continua a presentarsi con due caselle fondamentali ancora vuote. Mancano tre settimane all’esordio stagionale contro una Fiorentina molto attiva sul mercato e, mentre il tempo comincia a stringere, Gian Piero Gasperini aspetta ancora i rinforzi destinati a cambiare davvero il volto della squadra.

La Roma si è mossa con Santiago Castro e Konstantinos Koulierakis, due acquisti importanti per profondità e qualità della rosa, ma che almeno inizialmente sembrano destinati a rappresentare soprattutto delle alternative. Castro permetterà a Gasperini di avere finalmente un vice-Malen più adatto alle sue idee rispetto a Dovbyk, garantendo una rotazione di livello nel ruolo di centravanti. Koulierakis aggiunge invece un altro elemento affidabile e di prospettiva al reparto arretrato. Due tasselli utili, dunque, ma non ancora i titolari che il tecnico attende dall’inizio del mercato.

Le vere priorità restano infatti altre: l’esterno sinistro d’attacco e il laterale destro (Wesley ormai è stato dirottato a sinistra) di centrocampo. Sono i due ruoli centrali nel sistema di Gasperini e sono ancora scoperti. Il tecnico lo ha ricordato anche dopo l’amichevole contro il Cardiff, senza utilizzare i toni duri dello scorso anno ma lanciando comunque un messaggio chiaro alla società: i rinforzi sono necessari e devono arrivare in fretta.

Sulla destra la Roma sta provando a chiudere per Givairo Read, ma il Feyenoord continua a opporre resistenza e sul giocatore resta forte la concorrenza del Nottingham Forest, che può mettere sul tavolo argomenti economici più pesanti. A sinistra, invece, il grande obiettivo resta Antonio Nusa, ma la distanza con il Lipsia è ancora ampia e Gasperini vorrebbe addirittura due nuovi interpreti per quella zona di campo. Calciatori giovani ma di grande prospettiva, che darebbero sicuramente un altro volto alla Roma di Gasp. Ma serve fare in fretta.

Il punto, adesso, non è più soltanto completare la rosa entro la fine del mercato. La Roma deve consegnare a Gasperini i titolari richiesti abbastanza presto da permettergli di inserirli nei propri meccanismi prima dell’inizio del campionato. Castro e Koulierakis rappresentano due ottimi passi in avanti, ma il cuore del mercato giallorosso, stranamente, deve ancora cominciare. E agosto, ormai, non concede più molto spazio alle attese.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini