Roma, tre settimane al via: le priorità di Gasp sono ancora scoperte

Agosto è arrivato, il campionato adesso si vede all’orizzonte e la Roma continua a presentarsi con due caselle fondamentali ancora vuote. Mancano tre settimane all’esordio stagionale contro una Fiorentina molto attiva sul mercato e, mentre il tempo comincia a stringere, Gian Piero Gasperini aspetta ancora i rinforzi destinati a cambiare davvero il volto della squadra.
La Roma si è mossa con Santiago Castro e Konstantinos Koulierakis, due acquisti importanti per profondità e qualità della rosa, ma che almeno inizialmente sembrano destinati a rappresentare soprattutto delle alternative. Castro permetterà a Gasperini di avere finalmente un vice-Malen più adatto alle sue idee rispetto a Dovbyk, garantendo una rotazione di livello nel ruolo di centravanti. Koulierakis aggiunge invece un altro elemento affidabile e di prospettiva al reparto arretrato. Due tasselli utili, dunque, ma non ancora i titolari che il tecnico attende dall’inizio del mercato.
Le vere priorità restano infatti altre: l’esterno sinistro d’attacco e il laterale destro (Wesley ormai è stato dirottato a sinistra) di centrocampo. Sono i due ruoli centrali nel sistema di Gasperini e sono ancora scoperti. Il tecnico lo ha ricordato anche dopo l’amichevole contro il Cardiff, senza utilizzare i toni duri dello scorso anno ma lanciando comunque un messaggio chiaro alla società: i rinforzi sono necessari e devono arrivare in fretta.
Sulla destra la Roma sta provando a chiudere per Givairo Read, ma il Feyenoord continua a opporre resistenza e sul giocatore resta forte la concorrenza del Nottingham Forest, che può mettere sul tavolo argomenti economici più pesanti. A sinistra, invece, il grande obiettivo resta Antonio Nusa, ma la distanza con il Lipsia è ancora ampia e Gasperini vorrebbe addirittura due nuovi interpreti per quella zona di campo. Calciatori giovani ma di grande prospettiva, che darebbero sicuramente un altro volto alla Roma di Gasp. Ma serve fare in fretta.
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Il punto, adesso, non è più soltanto completare la rosa entro la fine del mercato. La Roma deve consegnare a Gasperini i titolari richiesti abbastanza presto da permettergli di inserirli nei propri meccanismi prima dell’inizio del campionato. Castro e Koulierakis rappresentano due ottimi passi in avanti, ma il cuore del mercato giallorosso, stranamente, deve ancora cominciare. E agosto, ormai, non concede più molto spazio alle attese.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Ci pensa il suo amico D’Amico,il problema è stato il duo Massara-Ranieri
Se al posto di D’Amico ci fosse stato Massara ci sarebbe stato l’attuale silenzio/assenso oppure una salve di dichiarazioni al vetriolo sul mercato in ritardo? Tecnico e DS sono legati a doppio filo e quindi sarà impossibile che si possano sfiduciare a vicenda. A maggior ragione i giudizi sul mercato li può emettere Fiorini o noi in questo forum. Io trovo pericoloso aver speso sinora 50 ml per comprare riserve. Il rischio di rimane senza soldi con titolari ancora da comprare è purtroppo alto.
Se ce fosse stato José bastavano 11 Pellegrini e un paio de Renato Sanches
e se a destra va’ Mancini?
E prenderei anche un centrocampista…
che Gasp non ha chiesto.
ma vi ricordate 9 mesi fa che Pisilli doveva partire perchè non trovava spazio?
un altro a fare panchina fissa come Zio?
ci mancano 3 o 4 laterali, stiamo su questo.
Aspetteremo le prime pizze in CL prima di scoprire che bisognava rinforzare anche la parte centrale del centrocampo.
da mo’ che lo dico… un centrocampista TITOLARE
– 30 milioni per moreira/dorgu/o qualcosa in meno per Udogie
– 50 milioni per Godts/El mala
Salan Eddin ha giocato un mondiale arrivando ai quarti, può benissimo fare il panchinaro alla Roma, per una stagione.
A volte lavorare con persone che non c’é empatia risulta difficile.
L’ironia non é ammessa in un momento delicato della campagna acquisti e cessioni.
I commenti o l’ironia a fine agosto please.
Pur comprendendo tutte le complicazioni del caso è incredibile il fatto che ancor oggi le priorità siano le stesse della passata stagione… avanti, prego… un esterno offensivo e un (o due) laterale a tutta fascia…
mancano 4 giocatori di cui 2 titolari… il prima possibile…. ma senza svenarsi perché il concetto è sempre lo stesso: se paghi troppo il cartellino poi è difficile fare plusvalenza e se dai uno stipendio troppo alto poi non stai nei parametri…
ci vuole solo più velocità nelle scelte. fai l’offerta se accetta bene se no giri quei soldi per un altro altrettanto bravo .
come sempre. auguri
Faccio solo presente che la Fiorentina, prima avversaria della Roma in campionato,
è una delle squadre che più si è rafforzata in
estate. Con l’organico attuale, la Roma non la vince.
Ogni nome che esce il prezzo è sempre lo stesso 40/50M con la solita chiosa “ma la Roma intende offrire meno o non è disposta” allora o siamo scemi noi o so troppo furbi gli altri, in ogni caso sta tarantella deve finire. A noi servono giocatori, se non vuoi spendere quei soldi punta altro, fai scouting con le palle e cerca un profilo di prospettiva e amen. Perché la strada e quella di prendere rattoppi e pagarli troppo o peggio non prendere chi ci serve.
Mamma mia daiiii! Basta con tutta questa sfiducia!!! Gasp ha detto che il mercato è come se fosse appena iniziato e francamente credo che con la formazione titolare attuale si possano anche affrontare le prime giornate senza ulteriori rinforzi poi sarà ovvio invece ribaltare completamente la situazione attuale ma c’è tempo nonostante ansie legittime ma per cortesia smettiamola di tirare le somme anzitempo: non fa bene a nessuno nemmeno a noi!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.