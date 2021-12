Roma, tutto su Grillitsch

AS ROMA NEWS – “Mancanza di qualità“. Più che una critica, scrive oggi Il Messaggero (S. Carina), le parole di Mourinho dell’altra sera, somigliavano ad un’amara constatazione. Partite come quella di mercoledì, si vincono spesso con la giocata del singolo. Non per forza in attacco ma anche in mediana. Ed è proprio in questo settore che José si aspetta qualcosa dal mercato di gennaio.

Perché se è vero che il rientro di Pellegrini regalerà ben altra consistenza al reparto (Lorenzo intanto è partito con la famiglia per Dubai, accompagnato dal fisioterapista di fiducia: tornerà il 26, il 27 si allenerà a Trigoria, in anticipo di 3 giorni rispetto al gruppo) anche contro i blucerchiati è apparso evidente come la Roma abbia bisogno di qualcosa di diverso in cabina di regia. O quantomeno di alternativo. Cristante, adattato al ruolo, ha giocato 55 gare nel 2021. Troppe per non inficiare sul rendimento.

Per l’immediato, Tiago Pinto, appurate le difficoltà insorte per Zakaria, ha individuato in Grillitsch dell’Hoffenheim la pedina giusta. L’austriaco si svincolerà a giugno e quindi la Roma conta di prenderlo a prezzo di saldo. Ventisei anni, nazionale austriaco, abbina prestanza fisica (187 centimetri) a qualità di uomo d’ordine in mezzo al campo.

Da un paio di settimane, un intermediario sta proponendo anche Herrera (Atletico Madrid). Giocatore diverso, più mediano che costruttore. L’età (32 anni ad aprile) più dell’ingaggio (3.2 milioni) sembra però non convincere il gm che più volte ha ricordato come il mercato debba essere “sostenibile”.

Fonte: Il Messaggero