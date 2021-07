Roma, ufficializzata l’amichevole col Belenenses: si giocherà il 4 agosto alle ore 12 (COMUNICATO)

AS ROMA NEWS – La Roma annuncia la nuova amichevole che i giallorossi giocheranno in Portogallo contro la squadra locale del Belenenses, in programma mercoledì 4 agosto alle ore 12. Questo il comunicato appena apparso sul sito del club capitolino:

“C’è un nuovo appuntamento in agenda, nel precampionato della Roma. Mercoledì 4 agosto, i giallorossi affronteranno i portoghesi del Belenenses.

L’amichevole si disputerà alle 11:00 locali (le 12:00 italiane) allo Estadio Municipal da Bela Vista, a Parchal, in Algarve.

Sarà il settimo test in calendario, dopo quelli già disputati con Montecatini, Ternana, Triestina, Debreceni e Porto, e quello in programma sabato 31 con il Siviglia“.