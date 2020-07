Roma, un pool di investitori di Miami ha avviato contatti diretti con Pallotta

ULTIME NEWS AS ROMA – Che non ci fosse solo Dan Friedkin interessato alla Roma è notizia ormai nota. Da diversi giorni sui quotidiani si parla di altri due gruppi di investitori americani che si stanno muovendo per prendere informazioni sul club giallorosso.

Stando a quanto riferisce oggi il Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) tra questi c’è un pool di investitori di Miami che ha già avviato contatti diretti con Pallotta, pressato dai soci a cedere il prima possibile il club capitolino.

Il gruppo Friedkin continua ad avere la priorità, ma l’offerta di 575 milioni resta bassa per James Pallotta. Nelle intenzioni dell’attuale presidente della Roma, scrive il quotidiano sportivo, ci sarebbe quella di mettere in competizione i tre gruppi interessati per riuscire a ricavare un prezzo migliore dalla vendita del club.

Fonte: Corriere dello Sport