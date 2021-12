Roma, un rinforzo il 3 gennaio. Grillitsch più di Freuler, ecco perchè

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – Un rinforzo subito, all’apertura del calciomercato. Mourinho spera di poter contare su un nuovo centrocampista già dal prossimo 3 gennaio, giorno in cui si apriranno ufficialmente le contrattazioni.

Nelle ultime ore è emerso con forza il nome di Remo Freuler, 29 anni, per la mediana giallorossa: secondo La Repubblica infatti sarebbero già stati allacciati i primi contatti tra Tiago Pinto e l’entourage dello svizzero, in scadenza di contratto con l’Atalanta.

A frenare gli entusiasmi però c’è la volontà del club nerazzurro, decisamente poco propenso a cedere un pilastro della propria squadra a campionato in corso e per di più a una diretta concorrente come la Roma. Più probabile dunque che Freuler possa diventare un obiettivo per giugno.

A gennaio invece restano alte le quotazioni di Florian Grillitsch, 26 anni, centrocampista di sostanza e ordine dell’Hoffenheim e della nazionale austriaca. Il giocatore può arrivare a un prezzo vantaggioso visto che in estate si libererà a parametro zero. Resta dunque un profilo molto appetito dai giallorossi.

Fonti: La Repubblica / Corriere dello Sport / Il Messaggero