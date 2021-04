Roma, un solo dubbio di formazione: ballottaggio a centrocampo

NOTIZIE ROMA CALCIO – Un solo rebus di formazione da sciogliere in vista di Ajax-Roma di questa sera secondo i principali quotidiani oggi in edicola.

Fonseca conferma il 3-4-2-1 con Cristante difensore centrale e Bruno Peres sulla destra a sostituire lo squalificato Karsdorp. A centrocampo il dubbio: ballottaggio Diawara-Villar. Lo spagnolo sembra partire in vantaggio, ma non tutti i giornali la vedono così.

Per Il Tempo (E. Zotti) sarà invece il guineano a giocare titolare con Veretout al suo fianco. Il rebus sarà sciolto quindi soltanto stasera, in prossimità del fischio d’inizio. In attacco agiranno Pellegrini e Pedro, con Edin Dzeko preferito a Borja Mayoral.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport