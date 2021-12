Roma, una missione impossibile. Mou si affida a Zaniolo e Abraham per sorprendere l’Atalanta

AS ROMA NEWS – Per battere l’Atalanta, o almeno provare ad uscire indenni dal Gewiss Stadium, Josè Mourinho si riaffiderà alla coppia Zaniolo-Abraham in attacco. Nicolò ha recuperato, sta bene, e contro i bergamaschi sarà a disposizione del tecnico, che sembra intenzionato a rimandarlo subito in campo insieme al centravanti inglese anche per mancanza di alternative convincenti.

Shomurodov non è in un periodo di forma psico-fisica esaltante, Felix è squalificato, e Borja Mayoral ha deluso parecchio alla prova del nove contro lo Spezia. Ecco perchè Mou si riaffiderà agli strappi di Zaniolo per provare a fare male alla corazzata nerazzurra guidata da Gasperini.

L’Atalanta, da piccola provinciale, è diventata una realtà del nostro calcio: Zapata e compagni sono lanciatissimi in campionato, e dopo l’eliminazione dalla Champions adesso puntano dritti a insidiare l’Inter capolista, distante appena tre punti. Gasperini non si è mai tirato indietro quando a inizio stagione si parlava dell’Atalanta come una delle possibili outsider per la lotta allo scudetto, e a ridosso del Natale la classifica parla chiaro.

I bergamaschi giocano il solito calcio fatto di corsa, tecnica e fisicità e hanno puntellato la rosa con acquisti mirati, rendendola una vera corazzata con cui è difficile misurarsi. La Roma è l’esatto opposto: una squadra in costruzione, discontinua nel gioco e nei risultati, e che paga il dazio di una rosa incompleta e bersagliata da infortuni e squalifiche.

La partita di sabato, almeno sulla carta, appare quasi una missione impossibile per la squadra di Mourinho. Soprattutto se consideriamo che la Roma non vince uno scontro con una grande del nostro campionato da tempo immemore. Ma una delle armi che avrà a disposizione lo Special One è proprio Zaniolo, che insieme ad Abraham può essere decisivo se trova la giornata di grazia.

L’altra bella notizia è il recupero di Smalling, imprescindibile per la solidità della retroguardia: l’inglese dovrebbe farcela, e con Mancini e Ibanez formerà il terzetto chiamato a fermare le scorribande dei temibili attaccanti atalantini. Doloroso a dirsi, ma la Roma sabato non avrà troppo da perdere, partendo quasi per spacciata nei pronostici. E chissà che questo non possa rivelarsi un bene.

Giallorossi.net – A. Fiorini