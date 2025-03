Roma, una notte da lupi per sognare l’Europa

AS ROMA NEWS – Un’onda giallorossa. Lo stadio Olimpico è pronto a spingere la Roma nella sfida contro l’Athletic Bilbao. Non è solo un’idea, è una certezza. La Curva Sud ha lanciato il segnale, e i tifosi hanno risposto con entusiasmo. Da giorni i social si riempiono di immagini di bandiere cucite a mano, di lupetti di Gratton, di stoffe gialle e rosse che sono diventate introvabili nei negozi. Tutto per un unico obiettivo: caricare la squadra nell’andata degli ottavi di Europa League.

L’invito è chiaro: ogni tifoso dovrà presentarsi con una bandiera divisa esattamente a metà tra giallo e rosso. Un dettaglio studiato con precisione, per creare un colpo d’occhio unico. Una coreografia che non è solo spettacolo, ma identità, appartenenza, passione. Per giorni le chat dei romanisti sono state in fermento: consigli su dove reperire il tessuto giusto, ordini di gruppo, foto di bandiere in lavorazione. Ago e filo, mani operose, famiglie riunite per creare il proprio vessillo. Un’immagine d’altri tempi per un amore che non conosce epoche: questa sera l’Olimpico non sarà solo uno stadio, sarà casa.

L’obiettivo è intimorire il Bilbao di Nico Williams e caricare la Roma, che in casa, con il pubblico delle grandi occasioni ha dimostrato di sapersi esaltare. La sfida è difficile ma non impossibile: le due squadre si equivalgono e a fare la differenza saranno i dettagli. Per questo la spinta dell’Olimpico può essere un fattore importante nel doppio confronto. La Roma deve riuscire ad assicurarsi un risultato importante in vista del ritorno al San Mames tra una settimana: superare l’ostacolo Athletic, una delle favorite alla conquista della coppa, potrebbe spianare la strada dei giallorossi verso il sogno di un’altra incredibile finale.

Fonti: Corriere dello Sport / La Repubblica / Il Romanista / Il Messaggero / Il Tempo