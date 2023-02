AS ROMA NEWS – Una Roma vecchie maniere. E’ quella che servirà questa sera per battere il Salisburgo nella più classica delle partite di ritorno da giocare davanti al proprio pubblico, quelle dove è necessario ribaltare il risultato negativo dell’andata.

La missione non è impossibile, soprattutto considerando che non esiste più la regola del gol realizzato fuori casa. L’uno a zero (ingiusto) della Red Bull Arena può essere capovolto, ma servirà una Roma nelle sue versioni migliori per battere gli austriaci, apparsi non irresistibili all’andata, con due reti di scarto: quella di Mourinho infatti non è propriamente una squadra abituata a segnare gol a raffica.

Anzi, se c’è una cosa su cui la Roma non è proprio a suo agio è il feeling con la porta avversaria: stasera servirà invece essere spietati nelle occasioni che la difesa non imperforabile del Salisburgo concederà a Dybala e compagni.

L’Olimpico, punzecchiato da Mourinho nell’ultima apparizione, sarà di sicuro un fattore: lo Special One spera in uno stadio in versione Roma-Bodo, in grado di incutere timore agli ospiti e di trascinare la squadra oltre i propri limiti.

Mou, apparso poco incline ai sorrisi ieri in conferenza stampa, sa di giocarsi oggi una fetta importante della stagione romanista: l’ambizione è quella di continuare il cammino in Europa League, altrimenti testa e gambe dei giallorossi si concentreranno unicamente sul campionato e sula corsa Champions. Uno scenario a cui ora nessuno vuole pensare.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini