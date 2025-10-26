Roma, Verdone all’attacco: “Campagna acquisti disastrosa. Perchè non tenere Shomurodov?”

Nelle sue interviste c’è sempre spazio per Roma — la città e la squadra. Carlo Verdone, da romanista doc, non poteva evitare un commento sulla stagione giallorossa nella chiacchierata concessa a Il Tempo.
E le sue parole non sono certo tenere: “La società ha fatto una campagna acquisti disastrosa. È una squadra senza attacco. Dovbyk e Ferguson non stanno dando un apporto. Era necessario dare via Shomurodov? Anche Saelemaekers stava facendo bene”.
Un giudizio netto, frutto di delusione e attaccamento. Perché Verdone, come spesso accade, parla da tifoso prima ancora che da artista. Poi il discorso si sposta sulla capitale, la sua Roma: “Se ho mai pensato di lasciarla per ritirarmi altrove? Al massimo potrei andare nella mia casa in campagna. Quando non ne posso più del lavoro e della città che mi stressa, tra il caos e il traffico, mi ritiro là. Ma lasciare per sempre Roma è impossibile”.
Un amore, quello per la città e per la squadra, che non conosce crisi: “Se non avessi amato così tanto questa città, non avrei fatto ‘Un sacco bello’. Roma mi ha dato tanto dal punto di vista umano. Le piazze sono state un grande teatro di mitomani e megalomani che ho messo nei miei film”.
Fonte: Il Tempo
Perché a questa società non interessa né vincere e ne competere
preso Mourinho vinta na conferece e coppa UEFA rubata… ciao la memoria corta
Solo buttare via soldi
C’è gente strana in giro
Alessandro ora grazie a te ho scoperto che i Friedkin sono autolesionisti e per questo che sono più poveri di te.
Per quanto riguarda Verdone gli ricordo che shomurodov era beffeggiato dall’80% dei tifosi e Saelemaekers è dovuto ritornare al Milan a cui una proposta era stata fatta.
Perché caro Carlo così perspicace nei tuoi (primi due) film e invece così istintivo come tifoso ?
Spiega a Verdone che se la Roma fosse riuscita a piazzare Angelino e Dovbik il mkt sarebbe andatp diversamente. personalmenre avrei tenuto Salemaker, avendo potuto
5 anni di gestione: primo anno settimo posto in classifica, secondo anno sesto posto, terzo anno sesto posto, quarto anno quinto posto, 5 allenatori in 5 anni e 3 DS diversi serve aggiungere altro?
Ha ragione perche’ oggi eldor sarebbe stato utile come il pane!!! In mezzo a tanta poverta di gol sono sicuro che avrebbe fatto meglio! Dato via per 30 sporchi denari…..e ranieri lo aveva sempre schierato come titolare nelle ultime 6 partite!
Sicuramente a luglio avremmo tutti pensato che eldor sarebbe stato più utile di dzeko e ferguson
Grande Carlo! Parole sacrosante. Massara disastroso e con lui Ranieri che L’ha scelto. Ridevate di Ghisolfi e Le Fee. Ora sono secondi in Premier con il Sunderland nuovo promosso che ha vinto a Londra a casa del Chelsea ieri. Noi invece abbiamo El Ayanoui ed il Greco che non giocano mai e quando giocano sono veramente pietosi
Posso essere d’accordo sulla critica a chi rideva di ghisolfi, però condannare dopo due mesi il ds della squadra prima in classifica….
il napoli ha speso per mc tominay e de bruyne quanto la roma per EA e wesley , e adesso si ritrova con uno dei centrocampi più forti d’europa
Carlo ti voglio bene ma…pure tu ti unisci al coro delle cavolate! Siamo nella vetta della classifica, il campionato è appena iniziato, abbiamo perso partite solo quando abbiamo schierato formazioni sballate… e il mercato sarebbe disastroso?
Il campionato è appena iniziato…che palle sta tiritera,vedrai come ci divertiamo mo’ che continua….il buongiorno lo vedi dal mattino.
Aggiungerei anche che i nuovi acquisti si devono ambientare,come provano i vari Anguissa,Mc Tominay,Oshimen,Kara,Thuram
Ma che, è un disastro, fa tutto schifo, non lo vedi? Che ci frega se oggi vinciamo a Sassuolo e andiamo primi. L’importante è sparare a zero su tutti
a voi piace come gioca la roma ? potrebbe essere in testa alla classifica ma , ripeto , vi piace ?
Quella su Shomu è una cosa che mi sono chiesto anch’io – dal giorno dopo che l’abbiamo ceduto, ho sempre pensato che Shomu fosse forte. Non fortissimo, ma forte – e perfetto per pressare alto come vuole Gasperini. Secondo me c’era un’accordo con Ranieri, con Shomu che voleva più spazio per giocare altrove da titolare. E comunque non è detto che con Gasp avrebbe giocato bene come con Ranieri.
forte? giocatore modesto pagato 17 milioni che nessuno ha voluto se non in prestito con diritto per rispedircelo prontamente al mittente, diciamo che nella povertà desolante del nostro attuale attacco era meglio avercelo che non
se non altro un combattente per tutti i minuti giocati ; avrà i suoi liniti ma almeno sputa l’anima , non vaga per il campo
Massara ha tappato alla grande la campagna acquisti, per tempo, per scelte e anche per denaro speso! Eppure ricordo che veniva idolatrato come un semidivinita’ al suo arrivo. Veramente ce voluto poco a distruggere un progetto ambizioso alla partenza. Speriamo migliorino. El Aynoui o come si chiama a 25 milioni non si puo’ sentire, Fergusson per adesso sfida persa e lo stesso del terzino greco non preso nemmeno in considerazione.
No, dai, vedove di Shomurodov 🤧…e pure parecchi. Bene! Allora io rivoglio Cengiz Ünder.
Abbiamo trasmesso “Le vedove di Shomurodov”… su Rieducational Channel.
vorrei solo sapere se questa campagna acquisti è stata avallata da Gasparerini
Shomurodov ??
In che senso ?? 🤔
A Verdone gli do’ del lei perche’ si e’ lamentato della confidenza giustamente la penso come lei solo su questo. Lei per un po’ gli anni passati si e’ lamentato della Roma dei giocatori in alcuni casi per me giustamente ma adesso che se oggi vinciamo siamo primi di cosa andiamo a cercare sono 3 mesi che e’ cambiato tutto nella Roma a parte Ranieri. Bisogna aver pazienza vedremo a Gennaio o Febbraio come stara’ la nostra Roma. Sul mercato si e’ parlato tanto ma per la Roma non e’ facile prendere senza dimostrare le proprie finanze. Sappiamo che con Gasperini si puo’arrivare a certi livelli sia come squadra che come classifiche. Adesso e’ il momento di fare i tifosi positivi lei in primiss perche’ famoso. Auguri !!!
A mio parere, sarebbe stato meglio confermare Saelemaekers, ma – se non ricordo male – la Roma non ha potuto farlo perché quella decisione non dipendeva solo dalla volontà del club giallorossio.
Tutte queste polemiche, in primis quella di Verdone, prima di una partita che può regalarci la vetta della classifica, è inappropriata! Parlare degli anni precedenti è assurdo! Veramente non capisco!
Si vuole portare scompiglio nell’ambiente?
Il belga è tornato al Milan che sparava alto. Gasp ha chiesto Wesley ed è stato preso lui. Shomurodov è stato venduto per 6.4 milioni soldi utili per finanziare il mercato visto che abbiamo dei paletti . Non sono contento del mercato ma aspetterei a dare giudizi . Ricordate i primi sei mesi di Soulè ?
chi ha fatto la campagna acquisti massara da solo o Gasparerini
è questo il marcio di Roma, tra le prime posizioni in classifica e si fanno le pulci a tutto quello che non va, invece di godere del piazzamento e tifare e basta, se non hanno segnato finora segneranno poi, guardiamo la seconda in classifica della premier, noi che siamo sedicesimi? boh?
la stessa logica che ha portato a dire “Massara è arrivato da poco lasciamolo lavorare ….”. Il problema è che non bisogna avere gli occhi foderati di prosciutto ma vedere come stanno le cose. Il primo posto è un miracolo, i giocatori della campagna acquisti sono stati clamorosamente toppati in primis da Massara. La squadra rispetto all’anno scorso si è palesemente indebolita. Purtroppo molti tifosi preferiscono “non guardare in faccia la realtà” per poi svegliarsi dopo lungo tempo …. Questo è il marcio della Roma.
È perché siamo solo capaci a lamentarci…..dopo che sono stati sempre contestati e venduti ….diventano indispensabili,cerchiamo di essere un pochino più obbiettivi e incoraggiamo e tifiamo chi adesso fa parte della rosa.
A fine di ogni partita poi possiamo contestare,ma dall’inizio della prossima tifo di nuovo per la mia Roma, poi a fine partita contesto o applaudito.
