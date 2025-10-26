Roma, Verdone all’attacco: “Campagna acquisti disastrosa. Perchè non tenere Shomurodov?”

Nelle sue interviste c’è sempre spazio per Roma — la città e la squadra. Carlo Verdone, da romanista doc, non poteva evitare un commento sulla stagione giallorossa nella chiacchierata concessa a Il Tempo.

E le sue parole non sono certo tenere: “La società ha fatto una campagna acquisti disastrosa. È una squadra senza attacco. Dovbyk e Ferguson non stanno dando un apporto. Era necessario dare via Shomurodov? Anche Saelemaekers stava facendo bene”.

Un giudizio netto, frutto di delusione e attaccamento. Perché Verdone, come spesso accade, parla da tifoso prima ancora che da artista. Poi il discorso si sposta sulla capitale, la sua Roma: “Se ho mai pensato di lasciarla per ritirarmi altrove? Al massimo potrei andare nella mia casa in campagna. Quando non ne posso più del lavoro e della città che mi stressa, tra il caos e il traffico, mi ritiro là. Ma lasciare per sempre Roma è impossibile”.

Un amore, quello per la città e per la squadra, che non conosce crisi: “Se non avessi amato così tanto questa città, non avrei fatto ‘Un sacco bello’. Roma mi ha dato tanto dal punto di vista umano. Le piazze sono state un grande teatro di mitomani e megalomani che ho messo nei miei film”.

Il Tempo

