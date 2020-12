ROMA-YOUNG BOYS 3-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma batte 3 a 1 lo Young Boys e chiude il girone di Europa League al primo posto con un turno di anticipo. Bella prestazione dei giallorossi nonostante le assenze e i tanti cambi. Sugli scudi Calafiori, autore di un eurogol, positivi anche Borja Mayoral e Carles Perez. Queste le pagelle del match:

Pau Lopez 5,5 – Poco fortunato ma di certo non impeccabile sul gol dello Young Boys.

Ibanez 6 – Non sembra stare affatto male. Sprinta e chiude con autorevolezza. Dal 46′ Spinazzola 6 – Gioca con mestiere nell’inedito ruolo di terzo centrale a sinistra.

Cristante 5,5 – Può giocare da centrale nell’emergenza, ma conferma di non essere quello il suo ruolo ideale. Non è però l’unico responsabile in occasione del gol di Nsame. Dal 65′ Fazio 6 – Minutaggio dopo la lunga assenza causa Covid.

Juan Jesus 6,5 – Altra buona prestazione, concentrato e sempre pulito nelle chiusure.

Bruno Peres 6 – Prestazione così così, alterna cose buona ad altre meno. Ma stasera strappa la sufficienza anche grazie al bel cross che porta al gol di Dzeko che chiude il match.

Villar 6,5 – Conferma quanto di buono visto fino ad ora. Ha visione e tecnica, gli manca ancora un po’ di continuità all’interno del match. Dal 65′ Pellegrini 6 – Anche per lui minuti che servono più che altro a mettere benzina nel motore.

Diawara 6 – Svolge bene il suo compitino, giocando spesso di prima e dando ordine alla manovra.

Calafiori 7,5 – Si assenta un po’ troppo, ma quando si accende lascia intravedere doti notevoli. Sfiora un paio di volte il gol col suo sinistro, ma era solo la preparazione alla rete prodigiosa con cui festeggia la prima marcatura tra i grandi. L’esultanza gli vale mezzo punto in più in pagella.

Carles Perez 7 – Positivo. Gioca un nel primo tempo, mettendo lo zampino in quasi tutte le azioni offensive più interessanti. Nella ripresa cerca anche il gol, senza successo. Ma prosegue il prezioso lavoro di ricamo.

Pedro 6 – Un po’ impreciso ma è tra i più pericolosi dei suoi. Dalla sua conclusione, respinta, nasce il gol del pari di Mayoral. Dal 46′ Mkhitaryan 6 – Dà vivacità alla manovra, ma stavolta gli manca l’acuto.

Borja Mayoral 7 – Molto bene. Il ragazzo sta crescendo, così come l’intesa con i compagni. Gioca con qualità di sponda, servendo tanti palloni ai suoi compagni di squadra, e segna un gol da rapinatore di area. Interessante. Dal 65′ Dzeko 7 – Torna al gol e lo fa con un gran destro per coordinazione e precisione. Un’iniezione di fiducia importante.

PAULO FONSECA 7 – La Roma fa il suo, tornando alla vittoria con una discreta prestazione. Adesso servirà proseguire così, e la vera controprova sarà la gara di domenica contro il Sassuolo. Intanto però i giallorossi si assicurano il primo posto nel girone con un turno di anticipo, ed era importante.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini