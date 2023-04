Roma, Zaha e Bamba nel mirino: Mou cerca sprint per l’attacco

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma continua a muoversi con attenzione sul mercato dei parametri zero. L’anno scorso Tiago Pinto ha fatto il massimo riuscendo, tra prestiti e giocatori in scadenza, a fare mercato spendendo poco o nulla per i cartellini.

La prossima estate succederà lo stesso, anche se operazioni in entrata potrebbero essere finanziate anche da qualche cessione importante: Roger Ibanez è al momento il candidato numero uno a partire. Sul brasiliano c’è da tempo l’interesse forte e concreto dell’Atletico Madrid. La Roma è disposta a cederlo, ma chiede 30 milioni di euro.

Per Abraham, l’altro calciatore destinato a essere protagonista delle voci di mercato, le richieste sono ancora più alte: 40 milioni il prezzo fissato da Pinto. Se la Roma dovesse riuscire a raggranellare 70 milioni da queste due cessioni potrà essere decisamente più efficace sul mercato. Potrebbe lasciare Trigoria anche Spinazzola: in scadenza nel 2024, si ascolteranno offerte per il terzino.

Restando ai parametri zero, oltre a Grimaldo del Benfica piace tanto Wilfried Zaha. Mourinho vorrebbe avere un calciatore in grado di saltare l’uomo lì davanti, e l’ivoriano è il profilo ideale per rendere più imprevedibile il reparto avanzato della Roma. Sul giocatore del Crystal Palace, 6 gol e 2 assist in questo campionato, c’è però anche il Newcastle. Mou sta provando a usare il suo fascino per convincere il 30enne, ma c’è anche da considerare lo scoglio stipendio da superare.

Vivo anche l’interesse per Jonathan Bamba, 27 anni, esterno offensivo del Lille anche lui in scadenza di contratto. Giocatore rapido e imprevedibile, il franco-ivoriano potrebbe essere un buon affare a parametro zero. Non a caso Napoli e Atalanta lo stanno tenendo d’occhio.

Giallorossi.net – G. Pinoli