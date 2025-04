Rudiger perde la testa nel finale di Barcellona-Real: lancia un oggetto verso l’arbitro, rischia 12 giornate (VIDEO)

Antonio Rudiger rischia una stangata pesantissima dopo aver perso completamente la testa nella finale di Coppa del Re, vinta 3-2 ai supplementari dal Barcellona. Una serata che resterà impressa più per le polemiche che per il trionfo blaugrana.

Succede tutto negli ultimi secondi del secondo tempo supplementare. Il Real Madrid, sotto di un gol per la rete di Koundé, si lancia all’assalto disperato. L’arbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea — già bersaglio di pesanti critiche da parte del Real alla vigilia — fischia un fallo in attacco di Mbappé su Eric Garcia, spegnendo ogni speranza di rimonta. La decisione scatena un putiferio: dalla panchina merengue volano in campo oggetti di ogni tipo.

Tra tutti, chi esagera è Antonio Rudiger. Il difensore tedesco, ex Roma e Chelsea, in un impeto di rabbia lancia alcuni cubetti di ghiaccio verso il campo proprio mentre l’arbitro gli sta sventolando il cartellino rosso in faccia. Solo il pronto intervento di diversi membri dello staff del Real evita che la situazione degeneri ulteriormente.

Le conseguenze Stando a quanto riportato da Reuters e rilanciato dalla stampa spagnola, nel referto arbitrale si legge che Rudiger è stato espulso “per aver lanciato un oggetto dall’area tecnica senza colpire nessuno. Dopo il rosso, mostrava atteggiamento aggressivo ed è stato trattenuto dai membri dello staff”.

Per il centrale tedesco, la stangata può essere pesante: il regolamento prevede una squalifica che va da un minimo di 4 a un massimo di 12 giornate, da scontare in Liga. Una serata da dimenticare per Rudiger, che ha mandato in frantumi, nel peggiore dei modi, una finale già carica di tensione.

