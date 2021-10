Rudiger-Roma, sogno impossibile. A Trigoria si punta sul recupero di Smalling

CALCIOMERCATO ROMA NOTIZIE – Nella giornata di ieri era circolata la voce di un possibile ritorno di fiamma della Roma per Antonio Ruidger, difensore del Chelsea in scadenza di contratto.

La voce però (e verrebbe da dire “purtroppo“) non trova alcun tipo di conferma. Rudiger, 28 anni, percepisce attualmente nel Chelsea uno stipendio di 3 milioni netti, e mira quasi a raddoppiare il suo ingaggio ora che il suo contratto con i Blues è arrivato in scadenza.

Se a questo aggiungiamo che sul giocatore si sono mossi club del livello di Paris Saint Germain, Bayern Monaco e Real Madrid, si capisce come per la Roma sia praticamente impossibile pensare di poter arrivare a dama con l’ex giallorosso.

Il Chelsea, fra l’altro, non ha alcuna intenzione di perderlo e Tuchel ha già chiesto alla proprietà del club inglese di rinnovargli a ogni costo il suo contratto.

La Roma ha ben altri pensieri per la testa in vista di gennaio: il centrocampista prima di tutto, e poi un terzino destro affidabile. Difficilmente ci sarà spazio per l’acquisto di un difensore centrale: fino a fine campionato si andrà avanti con Mancini, Ibanez, Kumbulla e Smalling.

La speranza è che quest’ultimo possa superare una volta per tutte i problemi fisici che lo stanno tormentando ormai da un anno a questa parte e riesca a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stagionali.

Giallorossi.net – G. Pinoli