Ryan è atterrato a Fiumicino. Il portiere: “Forza Roma”. Sarà l’australiano il vice Svilar (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Mathew Ryan è sbarcato questo pomeriggio intorno alle 19 a Fiumicino, pronto a cominciare la sua nuova avventura in giallorosso.

Il portiere australiano, svincolatosi dall’Az Alkmaar a scadenza di contratto, ha deciso di firmare a parametro zero per i giallorossi che dunque hanno scelto lui come vice Svilar per la prossima stagione.

Ryan, apparso molto sereno e sorridente, si è lasciato andare a un “forza Roma” ai cronisti presenti allo scalo capitolino. Il 32enne firmerà un contratto annuale con opzione per un rinnovo di altri due anni. Nelle prossime ore sono attese le visite mediche.



