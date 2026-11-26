Dal campo alle strategie societarie. Dopo il prestigioso pareggio conquistato a Parigi, la Roma si prepara a vivere giorni importanti per la programmazione del proprio futuro. Secondo quanto riferisce Gazzetta.it, da domani Ryan Friedkin è atteso a Trigoria per una serie di incontri con la dirigenza giallorossa.

In cima all’agenda c’è il mercato di gennaio. Gasperini vorrebbe due rinforzi: un trequartista e un esterno sinistro, che gli consentirebbe di riportare Wesley sulla corsia di destra. Molto dipenderà però dai margini di manovra concessi dai vincoli UEFA. Non è da escludere una cessione per finanziare gli acquisti, mentre D’Amico potrebbe cercare operazioni sulla falsariga di quella che ha portato Malen nella Capitale, attraverso prestiti onerosi con diritto o obbligo di riscatto.

Particolarmente interessante è anche la questione del possibile prolungamento del contratto di Gasperini. Gli eccellenti risultati ottenuti dal tecnico potrebbero indurre la proprietà a blindarlo ulteriormente, anche per dare un segnale forte sulla centralità dell’allenatore nel progetto romanista.

I Friedkin, tuttavia, non avrebbero particolare fretta: l’attuale accordo scade nel giugno del 2028 e il discorso potrebbe essere rinviato ai prossimi mesi. Non è dunque scontato che il rinnovo venga affrontato già durante la permanenza di Ryan nella Capitale.

Tra le priorità della proprietà americana figurano infine il nuovo stadio di Pietralata, con l’obiettivo di posare la prima pietra entro la prossima primavera, possibilmente ad aprile, e il programma delle celebrazioni per il Centenario. Un’agenda fitta di appuntamenti per disegnare la Roma del domani, dentro e fuori dal campo.

Fonte: Gazzetta dello Sport