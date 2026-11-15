Sabatini, accuse pesanti a Gasperini: “Ha spintonato Massara per agevolare i suoi amici. Io lo avrei preso a pugni”

Walter Sabatini torna a parlare della Roma e lancia accuse pesantissime nei confronti di Gian Piero Gasperini. L’ex direttore sportivo giallorosso, intervistato da Quotidiano Nazionale, racconta un presunto episodio avvenuto nella scorsa stagione, quando l’attuale allenatore romanista avrebbe avuto uno scontro fisico con l’allora ds Frederic Massara davanti ai giocatori.
Alla domanda su chi preferisca tra Gasperini e Gattuso, Sabatini non ha dubbi, ma alle parole di apprezzamento per il tecnico della Roma fa seguire un affondo durissimo: “Chi preferisco tra Gasperini e Gattuso? Gasperini, bravissimo. Però è diverso da come appare. La scorsa stagione è arrivato a spintonare Massara davanti alla squadra, lo ha delegittimato per agevolare i suoi amici. Lo avesse fatto a me, lo avrei preso a pugni“.
Un’accusa pesante, che riporta l’attenzione sui rapporti tra Gasperini e Massara nella passata stagione. Si tratta della ricostruzione fornita da Sabatini, senza che l’episodio risulti accertato indipendentemente. Le sue parole arrivano appena un giorno dopo un’altra intervista, concessa al Tempo, nella quale aveva elogiato l’allenatore giallorosso ammettendo però che difficilmente tra loro ci sarebbe stata armonia.
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Nell’intervista Sabatini parla anche di Claudio Lotito, contestato dai tifosi della Lazio nonostante i trofei conquistati durante la sua presidenza. L’ex dirigente offre una spiegazione particolare delle difficoltà del patron biancoceleste nel rapporto con la piazza: “Non è assurdo che sia contestato, perché fa bene le cose difficili e sbaglia quelle facili. Come il rapporto con i tifosi”.
Infine, un passaggio più personale sui club che hanno segnato la sua carriera. Alla domanda su quale sia il suo grande amore nel mondo del calcio, Sabatini indica la Roma, ma confessa anche un rimpianto legato all’Inter: “La Roma. Ma il mio errore più grande è stato lasciare l’Inter”.
Un’intervista destinata a far discutere, soprattutto per le accuse rivolte a Gasperini e per il racconto del presunto scontro con Massara. Dichiarazioni che aggiungono un nuovo elemento al dibattito sui rapporti interni alla Roma nella passata stagione.
FONTE: Quotidiano Nazionale
io vorrei sapere perché continua a parlare della Roma e falla finita che Ciai sfaciolato i…..
ma ancora,ma basta parole povere non sa come fare. per buttare fango su Gasperini forse “Rosica”.
SFR💛♥️
che ⚽️⚽️
Questa è la sua versione dei fatti, dove trova fondamento non è dato sapere..
Ma, magari fosse cosi…
Ferguson attaccava letteralmente i giocatori al muro nello spogliatoio e mi sembra abbia ottenuto “qualche” vittoria…
Strano che uno come lei che ha fatto vita da spogliatoio non capisca che a volte ste cose accadono e che siano propedeutiche…
Sembra più astio che critica il suo, mi perdoni…
Scusami, ma il paragone con Ferguson non è calzante.
Qui non si parla di giocatori ma di un dirigente.
Fermo restando che questa è la versione dei fatti di una persona che non era nemmeno presente. Quindi, per me, lascia il tempo che trova.
e ha fatto bene!!! BASTA
Non sapete proprio come rompere li cojoni alla Roma!!!
Ma fateve na vita.
FORZA ROMA
“sono laziale dalla fede incrollabile”cit sabatini
…e la pausa nazionali continua…
Ogni tanto esce qualche esternazione di Sabatini spesso e volentieri fuori le righe… rispetto per l’ età ma pure basta
partendo dalla fonte, che comunque si firma, direi che le pause della nazionale , fanno male al poco giornalismo professionistico che e’ rimasto in Italia, detto questo buona Domenica a tutti e buona Roma
Invecchiare ,a volte, non è piacevole…
SBAM!!! beccate questa
datte pace……
Come dicevo l’altro giorno e avete spolliciato ora lo ripeto a sabbatí ma chittese!
Forza Roma e forza Gasp!
Pensare che 2 anni fa’ avrei “difeso” Gasperini che veniva definito il carbonaro da tanti di noi mah…Dispiace la polemica uscita da Sabatini proprio ora, sinceramente non serve. Io ho contestato quasi sempre Sabatini per il suo modo di fare campagna acquisti alla paraculagine conj poche spiegazioni e tante pippe prese senza criterio, con costi fuori portata. Capisco che sta male ma da non dare adosso nel momento buono.
Ma Sabatini pensasse a fare il nonno e chiacchierasse di meno. Provincialotto !
Sabatini difende sempre Massara attaccando Gasperini. Prima di accusarlo di agevolare i suoi amici, dovrebbe guardarsi allo specchio perché sta facendo lo stesso agevolando il suo amico Massara
Al di là del singolo episodio, Gasperini vuole il completo sostegno della società. Vuol dire che se un elemento non va bene, può trattarsi di Massara o del Papu Gomez, deve andar via. E chi rimane rende il gruppo ancora più coeso.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.