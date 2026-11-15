Sabatini, accuse pesanti a Gasperini: “Ha spintonato Massara per agevolare i suoi amici. Io lo avrei preso a pugni”

Walter Sabatini torna a parlare della Roma e lancia accuse pesantissime nei confronti di Gian Piero Gasperini. L’ex direttore sportivo giallorosso, intervistato da Quotidiano Nazionale, racconta un presunto episodio avvenuto nella scorsa stagione, quando l’attuale allenatore romanista avrebbe avuto uno scontro fisico con l’allora ds Frederic Massara davanti ai giocatori.

Alla domanda su chi preferisca tra Gasperini e Gattuso, Sabatini non ha dubbi, ma alle parole di apprezzamento per il tecnico della Roma fa seguire un affondo durissimo: “Chi preferisco tra Gasperini e Gattuso? Gasperini, bravissimo. Però è diverso da come appare. La scorsa stagione è arrivato a spintonare Massara davanti alla squadra, lo ha delegittimato per agevolare i suoi amici. Lo avesse fatto a me, lo avrei preso a pugni“.

Un’accusa pesante, che riporta l’attenzione sui rapporti tra Gasperini e Massara nella passata stagione. Si tratta della ricostruzione fornita da Sabatini, senza che l’episodio risulti accertato indipendentemente. Le sue parole arrivano appena un giorno dopo un’altra intervista, concessa al Tempo, nella quale aveva elogiato l’allenatore giallorosso ammettendo però che difficilmente tra loro ci sarebbe stata armonia.

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Nell’intervista Sabatini parla anche di Claudio Lotito, contestato dai tifosi della Lazio nonostante i trofei conquistati durante la sua presidenza. L’ex dirigente offre una spiegazione particolare delle difficoltà del patron biancoceleste nel rapporto con la piazza: “Non è assurdo che sia contestato, perché fa bene le cose difficili e sbaglia quelle facili. Come il rapporto con i tifosi”.

Infine, un passaggio più personale sui club che hanno segnato la sua carriera. Alla domanda su quale sia il suo grande amore nel mondo del calcio, Sabatini indica la Roma, ma confessa anche un rimpianto legato all’Inter: “La Roma. Ma il mio errore più grande è stato lasciare l’Inter”.

Un’intervista destinata a far discutere, soprattutto per le accuse rivolte a Gasperini e per il racconto del presunto scontro con Massara. Dichiarazioni che aggiungono un nuovo elemento al dibattito sui rapporti interni alla Roma nella passata stagione.

FONTE: Quotidiano Nazionale