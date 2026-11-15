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Sabatini, arrivano le scuse a Gasperini dopo le accuse: “Ammetto di aver sbagliato”

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Walter Sabatini fa marcia indietro e chiede pubblicamente scusa a Gian Piero Gasperini. Dopo le pesanti dichiarazioni rilasciate a Quotidiano Nazionale sul presunto scontro tra l’allenatore della Roma e Frederic Massara, l’ex direttore sportivo giallorosso è intervenuto attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, ammettendo di aver sbagliato e provando a spiegare il contesto nel quale erano maturate le sue parole.

Queste le scuse integrali di Sabatini: “Nel corso di un’intervista dedicata a un libro al quale sono particolarmente affezionato, Lo straniero di Albert Camus, ho fatto riferimento a Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma. Non ho alcuna difficoltà ad ammettere di aver sbagliato e a chiedere scusa. Ero molto coinvolto nei temi affrontati dal romanzo, nel tentativo di esplorare le affinità e i comportamenti del protagonista dell’opera, nei quali mi riconosco inesorabilmente. Chiedo sinceramente scusa a Gasperini e a tutti coloro che possano essersi sentiti colpiti dalle mie parole”.

Le scuse arrivano dopo una giornata particolarmente movimentata. Nell’intervista pubblicata questa mattina, Sabatini aveva accusato Gasperini di aver spintonato Massara davanti alla squadra nella passata stagione, sostenendo inoltre che il tecnico lo avesse delegittimato per favorire persone a lui vicine. Una ricostruzione che aveva immediatamente suscitato forti reazioni.

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In serata era arrivata anche la posizione dell’allenatore, comunicata dall’ufficio stampa della Roma. Gasperini aveva fatto sapere di non voler rispondere, né ora né in futuro, a domande sulla vicenda e di aver dato mandato ai propri legali per tutelarsi.

Adesso il passo indietro di Sabatini, che riconosce l’errore e rivolge le proprie scuse direttamente al tecnico. Resta da capire se questa presa di posizione sarà sufficiente a chiudere la vicenda oppure se Gasperini intenderà comunque procedere attraverso i propri legali. Al momento non sono stati comunicati ulteriori sviluppi.
Redazione Giallorossi.net

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