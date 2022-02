Sabatini: “Non aver vinto con Salah e Dzeko è il più grande rimpianto della mia carriera”

NOTIZIE AS ROMA – L’ex direttore sportivo della Roma, Walter Sabatini, ora alla Salernitana con gli ex Fazio, Perotti ed anche Gyomber, ha ripercorso la sua avventura in giallorosso parlando oggi alla Gazzetta dello Sport (M. Cecchini).

In vista dell’ottavo di finale di Champions League tra l’Inter e Liverpool, che vedrà contrapposti gli ex romanisti Dzeko, in nerazzurro, e Salah con la maglia dei Reds, Sabatini è tornato sulle annate romaniste.

“Acquistare due come loro mi ha fatto amare ancora di più il mio mestiere. È vero che vivevano i loro piccoli egoismi, ma poi si integrarono benissimo. Per questo non aver vinto con loro è il più grande rimpianto della mia carriera“.

