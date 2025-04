Sacchi: “Se fossi un dirigente della Roma farei una chiamata ad Ancelotti. Avrebbe difficoltà? Non scherziamo…”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Arrigo Sacchi, padre calcistico di Carlo Ancelotti, ha rilasciato un’intervista al quotidiano sportivo e si è soffermato sulle suggestioni relative al possibile ritorno dell’attuale tecnico del Real Madrid in Serie A. Le sue parole:

“Non so quello che vorrà fare Carletto. Mi pare che la Federcalcio brasiliana gli stia sotto da un po’ di tempo e la possibilità di giocarsi un Mondiale sulla panchina della Seleçao è allettante. In ogni caso, se fossi un dirigente del Milan o della Roma un colpo di telefono a Carletto lo farei: non costa nulla”.

(…)

Restando in tema di romanticismo, si è parlato di un possibile interessamento della Roma.

“Carletto, calcisticamente, è diventato maturo alla Roma. È molto legato alla città, è amato dai tifosi. Quando io lo volli al Milan era il capitano dei giallorossi, e strapparlo al presidente Dino Viola fu tutt’altro che semplice. Per lui sarebbe come tornare ragazzo, anche se ormai ha i capelli grigi”.

L’ambiente di Roma, particolarmente passionale, non rischierebbe di metterlo in difficoltà?

“Metterlo in difficoltà? State scherzando? Carletto è uno che non ha avuto paura nemmeno quando si è trovato di fronte a un orso durante una vacanza in Canada…Sono sicuro che, se gli amici che erano con lui non gli avessero detto che era meglio allontanarsi, Carlo avrebbe fatto amicizia con l’orso. È una pasta d’uomo. Sa farsi voler bene da tutti e tutti lo rispettano”.

