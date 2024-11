Saelemaekers sta bene, pronto a fine novembre. Dubbio Dovbyk

AS ROMA NEWS – Saelemaekers corre verso il ritorno in campo, scrive oggi Il Tempo. Il belga, arrivato nelle ultime ore della sessione estiva, con De Rossi in panchina aveva immediatamente trovato spazio nella rosa della Roma, disputando, dal suo ingaggio un’ora con la Juventus e 50 minuti con il Genoa.

Proprio nella partita di Marassi ha subito il grave infortunio, ufficializzato il giorno successivo, dove, con gli esami strumentali hanno evidenziato una frattura composta del malleolo mediale. Dopo l’operazione in Belgio il lungo periodo di stop, che tuttavia sta per finire. Saelemaekers sta bene e settimana prossima comincerà a lavorare sul campo.

Essendo rimasto fermo per due mesi l’obiettivo principale è quello di riatletizzarsi e la sosta per le nazionali permetterà a Juric, insieme allo staff medico, di concentrarsi al meglio sul suo recupero. La data del rientro è fissata: l’esterno punta a tornare nella lista dei convocati per la sfida con il Napoli del 24 novembre.

In vista della gara di domani, invece, il tecnico croato dovrà sicuramente fare a meno di Hermoso, che ha accusato un risentimento muscolare e verrà valutato di giorno in giorno. Nell’allenamento di ieri mattina (scarico in palestra per chi ha giocato con il Torino e lavoro sul campo per il resto del gruppo) è risultato ancora assente Dovbyk. Il centravanti ucraino, ancora alle prese con un virus influenzale, ha svolto una seduta differenziata e la rifinitura odierna sarà decisiva per capire se potrà partecipare alla trasferta al Bentegodi.

Fonte: Il Tempo

