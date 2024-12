Saelemaekers titolare col Lecce. E la Roma pensa al suo riscatto

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Dopo un avvio di stagione tormentato da un brutto infortunio alla caviglia, ora Alexis Saelemaekers si appresta a ritagliarsi un ruolo centrale nella Roma di Claudio Ranieri.

L’esterno belga, 25 anni, sarà titolare sabato sera nello scontro diretto con il Lecce che farà tremare i polsi dei sessantamila dell’Olimpico. In una Roma a corto di calciatori che sappiano fare la differenza sulle corsie laterali, uno come Saelemaekers è considerato una preziosa risorsa da sfruttare al massimo. Sia per il presente che per il futuro.

Stando a quanto scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la Roma sta già pensando al suo riscatto: nelle intenzioni del club di Trigoria c’è l’idea di intavolare con il Milan una trattativa che possa permettere all’esterno di diventare un calciatore giallorosso a titolo definitivo senza sborsare un euro, ma inserendo in cambio il cartellino di Tammy Abraham come contropartita.

Fonte: Gazzetta dello Sport

