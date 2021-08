SALERNITANA-ROMA 0-4: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma distrugge la Salernitana, che regge solo un tempo e poi crolla sotto i colpi di Pellegrini e compagni.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio allo stadio Arechi e al tecnico portoghese Josè Mourinho:

Rui Patricio sv – Dose abbondante di caffè per non addormentarsi.

Karsdorp 6,5 – Irride Bonazzoli con una serie di tunnel. Cerca di aiutare i suoi con qualche buon cross.

Mancini 6 – Primo tempo da centrocampista aggiunto, nella ripresa, dopo il vantaggio, torna a giocare da difensore.

Ibanez 6 – Partita tranquilla per loro stasera.

Vina 6,5 – Passano due minuti e impegna subito Belec. Poi però colleziona una serie di cross quasi sempre respinti. Nella ripresa pesca bene Pellegrini per il gol che sblocca la gara. Bene così. Dall’82’ Calafiori sv.

Cristante 6,5 – Cerca di sbloccare il match con conclusioni dalla distanza. Fa la sua partita, con sostanza e buone geometrie.

Veretout 7,5 – Gioca molto largo nella speranza di allargare le maglie dei campani. Nella ripresa è di nuovo devastante con i suoi inserimenti a mille all’ora a infilare la difesa dei campani. Offre anche l’assist a Pellegrini per il poker giallorosso. Dall’83’ Diawara sv.

Carles Perez 7 – L’unico a provare il dribbling nell’uno contro uno, e spesso gli riesce, anche se poi non riesce a essere efficace nell’ultimo passaggio. Nella ripresa cresce e regala anche l’assist a Abraham per il primo gol in giallorosso dell’inglese. Dal 78′ Shomurodov sv.

Pellegrini 8 – Tocca un’infinità di palloni, ma quando è chiamato a verticalizzare fatica a trovare l’imbucata giusta. Nella ripresa si esalta, sbloccando il match con un sinistro a incrociare e poi fissando il risultato con uno splendido destro a giro all’incrocio. Man of the match.

Mkhitaryan 6,5 – Primo tempo abulico, poi nella ripresa è decisivo con un assist di grandissima qualità per il gol del due a zero. Dal 70′ El Shaarawy sv.

Abraham 7,5 – Subito una fiammata a inizio partita che sembra promettere bene, poi invece non riesce a rendersi pericoloso, stretto nella morsa dei fitti e numerosi difensori della Salernitana. Nella ripresa partecipa in modo decisivo all’azione della rete di Veretout, e poi segna il gol tanto atteso e cercato con uno splendido destro di prima intenzione. Altra grande partita. Dall’82’ Borja Mayoral sv.

JOSE’ MOURINHO 7 – La sua Roma di dimostra un carattere fuori dal comune, riuscendo a non scomporsi dopo un primo tempo opaco. La squadra torna in campo nella ripresa determinata a fare di un sol boccone la Salernitana e ci riesce in pieno.

Giallorossi.net – A. Fiorini