(LIVE!) SALERNITANA-ROMA: le probabili formazioni

AS ROMA NEWS – Seconda giornata di campionato per la Roma, che questa sera affronta la neo promossa Salernitana allo stadio Arechi, davanti a mille tifosi giallorossi che affolleranno il settore ospiti.

Gara insidiosa per Mourinho, che troverà davanti una formazione molto coperta e intenzionata a non lasciare spazi agli attacchi della Roma. Sarà dunque avere pazienza e aspettare il momento giusto per colpire la retroguardia campana.

LE ULTIME DALLO STADIO ARECHI

Ore 18:45 – Due ore circa al fischio d’inizio del match. Cielo poco nuvoloso sopra Salerno, temperatura mite. Terreno di gioco in discrete condizioni. Tra pochissimo le formazioni ufficiali delle due squadre.

SALERNITANA-ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Salernitana (3-5-1-1): Belec; Gyomber, Bogdan, Jaroszynski; Kachridi, M.Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Ruggeri; Obi; Bonazzoli. All.: Castori.

A disp.: Fiorillo, De Matteis, Aya, Zortea, Schiavone, L.Coulibaly, Iannone, Kristoffersen, Kastanos, Simy.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All.: Mourinho.

A disp.: Fuzato, Kumbulla, Calafiori, Reynolds, Diawara, Villar, Bove, Darboe, Zalewski, El Shaarawy, Mayoral, Shomurodov.

Arbitro: Abisso di Palermo

Assistenti: Valeriani-Bresmes

Quarto uomo: Pezzuto

VAR: Aureliano

AVAR: Prontera

Giallorossi.net – A. Fiorini