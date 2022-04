SALTNES: “Ero contento di aver pescato la Roma. Abbiamo un’opportunità fantastica”, HOIBRATEN: “Noi bravi sia sull’erba che sul sintetico”

AS ROMA NOTIZIE – Vista l’assenza del tecnico Knutsen, squalificato per i fatto accaduti al termine di Bodo/Glimt-Roma, a parlare in conferenza stampa alla vigilia del match di ritorno sono stati il centrocampista Saltnes e il difensore Hoibraten.

Di seguito tutte le loro dichiarazioni alla stampa in vista di Roma-Bodo/Glimt di domani sera all’Olimpico:

LE PAROLE DI ULRIK SALTNES

Sulle questioni extra-calcistiche.

“Cerchiamo di controllare quello che possiamo controllare, noi stessi e la partita. Ci siamo allenati e lo vedremo in partita”.

Sui social i tifosi condividono l’indirizzo del vostro albergo.

“Sono abituato alla confusione, andrà tutto bene”.

Anche dopo la partita dell’ultima settimana?

“Sì, abbiamo parlato di quello che è successo. Oltre a questo ci siamo preparati come al solito, controlliamo quello che possiamo controllare e non vediamo l’ora di giocare la partita, è un’opportunità fantastica. Siamo qui per divertirci e goderci questo momento”

Cosa cambia senza Knutsen?

“La preparazione è la stessa, il 99% della preparazione avviene prima, per cui non c’è motivo di preoccuparci”.

Ci sono stati dei disordini attorno all’albergo?

“No, tutto normale”.

Cosa ti aspetti per te dalla partita di domani?

“Sono contento che sia uscita la Roma nel sorteggio e che magari potrò giocare, a differenza dell’ultima volta”.

Sul tema della sicurezza.

“Siamo felici di avere tante persone con noi, ma non siamo spaventati”.

Si dice che i tifosi abbiano raccolto 6000 euro per fare delle mascherine con la faccia di Knutsen.

“Trovo che sia fantastico. Se non fossi stato un giocatore avrei fatto sicuramente il tifoso. Sono un po’ invidioso di chi può trascorrere la Pasqua qui a Roma”.

Avete paura per la sicurezza dei tifosi?

“No, sarebbe spiacevole. Conosco gente che è venuta qui con i figli, se dovessero sentire che questo clima toglie entusiasmo sarebbe spiacevole”.

Verranno in tanti, avete qualche consiglio?

“Divertitevi, venite alla partita, fate il tifo. Non credo che ci capiterà spessissimo di giocare i quarti di finale in questo stadio”.

LE PAROLE DI MARIUS HOIBRATEN

Cosa pensi della partita? Vi aspettate novità?

“Ci aspettiamo uno stadio pieno, ma non sarà un aspetto negativo per noi. Dobbiamo accettare eventuali fatti negativi, se non possiamo cambiare qualcosa non lo faremo”.

Mourinho ha parlato molto del campo sintetico…

“Mourinho lo fa apposta, ma siamo tranquilli. Siamo bravi sia sul campo sintetico che in erba”

Vi è stato detto di non condividere foto dall’albergo?

“Sì”

Sull’allenamento a Formello…

“Anche a Sofia ci siamo allenati su campi dei rivali, per allenarci sull’erba. Ci sono state un po’ di reazioni, ma se cerchi abbastanza il pelo nell’uovo lo trovi”.