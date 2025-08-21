Sancho non si convince nonostante i Friedkin. Gasp aspetta ancora tre rinforzi

Un esterno, una punta e un terzino sinistro. Restano queste le priorità di Gian Piero Gasperini a poche ore dall’inizio della nuova stagione, e a una decina di giorni dalla fine del mercato.
L’infortunio immediato di Bailey ha contribuito ad aumentare il malumore del tecnico, che vorrebbe avere rinforzi in attacco, il reparto considerato prioritario dall’allenatore piemontese: le partite, ma anche i campionati, vengono decisi dalla forza degli attaccanti.
Per questo Gasp aspetta altri rinforzi. A partire da Jadon Sancho, sul quale però non si registrano passi avanti: nonostante gli interventi dello stesso allenatore e dei Friedkin, il calciatore non ha ancora aperto all’ipotesi Roma. La speranza dell’inglese, racconta oggi Il Messaggero, è che nelle prossime ore possano arrivare proposte da club (come ad esempio la Juventus) che giocano la Champions .
E oltre all’esterno, aggiunge Il Tempo, Gasperini gradirebbe avere un rinforzo anche nel ruolo di centravanti. Ferguson è una scommessa, e Dovbyk non è il suo nove ideale. Per questo Massara non ha mollato ancora la pista che porta a Fabio Silva. Il sogno dell’ex allenatore dell’Atalanta sarebbe riabbracciare Hojlund, ma questa possibilità appare davvero remota.
Fonti: Il Messaggero / Il Tempo / Gazzetta dello Sport
con tutto che sarei contento se arrivasse sancho, non si può aspettare un calciatore fino all’ultimo giorno di mercato. abbiamo ancora troppi ruoli da coprire.
inizio a pensare che la cosa giusta da fare sia fare una cessione dolorosa e completare la rosa come vuole Gasperini.
io sono sinceramente preoccupato per l’inizio della stagione
Direi anche basta. Qui ci si dimentica che noi siamo la Roma. Anche noi tifosi ci stiamo accontentando della mediocrità. Stiamo andando verso una dimensione che non ci appartiene . Ci fomentato per l’acquisto di mezzi giocatori. Ripeto e sottolineo noi siamo la ROMA!
Adesso non so se siano fantasie giornalistiche o pura verità ma impuntarsi cosi’ tanto su di lui mi sembra assurdo. Possibile che non vi siano altri giocatori che abbiano le sue caratteristiche?Capisco che gli affari si fanno in dirittura d’arrivo ma cosi’ si rischia di dare a Gasperini una squadra incompleta Vi sono ancora da coprire dei ruoli essenziali.
Anche basta con Sancho. Se non vuole venire resti pure lì e pace.
Possibile che non ci sia altro?
Almeno un paio di giocatori arriveranno al 100% nelle ultime giornate di mercato come tutti gli anni, in prestito o a prezzo di saldo. Non è colpa di nessuno (se non della Lega) se il campionato inizia col mercato ancora aperto. Certe operazioni le fai solo a fine mercato, quando le squadre non sono riuscite a vendere gli esuberi.
mercato imbarazzante con giocatori sconosciuti,Massara fatto passare per scopritore di talenti ma il vero fenomeno era Sabatini
Anche i brocchi messi all’angolo rifiutano la roma , una società piena zeppa di debiti che mai più vedrà l’alba dei giorni migliori e che nessuno riuscirà mai a risollevare nonostante il super impegno della famiglia Friedkin! Soulè in vendita,Ndicka in vendita, Konè in vendita, Dovbyk in vendita,Angelinho in vendita, Dibala manca un anno alla fine dell’ inverno, Gasperini è già disperato, vogliono insomma , andare via tutti !!! Stampa a dire poco ridicola.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.