Sancho non si convince nonostante i Friedkin. Gasp aspetta ancora tre rinforzi

Un esterno, una punta e un terzino sinistro. Restano queste le priorità di Gian Piero Gasperini a poche ore dall’inizio della nuova stagione, e a una decina di giorni dalla fine del mercato.

L’infortunio immediato di Bailey ha contribuito ad aumentare il malumore del tecnico, che vorrebbe avere rinforzi in attacco, il reparto considerato prioritario dall’allenatore piemontese: le partite, ma anche i campionati, vengono decisi dalla forza degli attaccanti.

Per questo Gasp aspetta altri rinforzi. A partire da Jadon Sancho, sul quale però non si registrano passi avanti: nonostante gli interventi dello stesso allenatore e dei Friedkin, il calciatore non ha ancora aperto all’ipotesi Roma. La speranza dell’inglese, racconta oggi Il Messaggero, è che nelle prossime ore possano arrivare proposte da club (come ad esempio la Juventus) che giocano la Champions .

E oltre all’esterno, aggiunge Il Tempo, Gasperini gradirebbe avere un rinforzo anche nel ruolo di centravanti. Ferguson è una scommessa, e Dovbyk non è il suo nove ideale. Per questo Massara non ha mollato ancora la pista che porta a Fabio Silva. Il sogno dell’ex allenatore dell’Atalanta sarebbe riabbracciare Hojlund, ma questa possibilità appare davvero remota.

Fonti: Il Messaggero / Il Tempo / Gazzetta dello Sport