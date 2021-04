Sarri convince i Friedkin e scala posizioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Maurizio Sarri scala posizioni nella classifica dei Friedkin. Per il momento dalla nuova proprietà, rivela l’edizione odierna del Corriere della Sera (L. Valdiserri), non filtra neanche una parola sul futuro di Paulo Fonseca perchè c’è ancora una stagione da concludere e una Champions da raggiungere.

La Roma spera ancora di farcela, magari passando dalla via più breve dell’Europa League, che permetterebbe al club incassi e prestigio ben più sostanziosi rispetto al quarto posto in campionato. Per questo i Friedkin restano in silenzio, in attesa di capire cosa riuscirà a portare a casa Fonseca.

In ogni caso la Roma non può farsi trovare impreparata. anche qualora sia lo stesso portoghese a decidere di cambiare aria. E quello di Maurizio Sarri, scrive il Corriere della Sera, è molto di più di che un piano-B. L’ex allenatore di Empoli, Napoli, Chelsea e Juventus ha guadagnato via via il primo posto nella lista dei Friedkin e si candida seriamente a guidare la Roma del prossimo anno.

Fonte: Corriere della Sera