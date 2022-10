Sarri: “Giallo a Milinkovic? Se parlo mi squalificano per sei mesi”. Zaccagni: “Sembrava che l’arbitro non vedesse l’ora di ammonirlo”

ALTRE NOTIZIE – E’ un Sarri furioso quello che parla al termine di Lazio-Salernitana, partita di campionato che ha visto trionfare i campani per 3 a 1.

“Giallo a Milinkovic? Non era nemmeno fallo, se dico quello che penso dell’arbitraggio, mi squalificano 6 mesi. Sto nel calcio da 50 anni e non ho mai visto ammonire un giocatore che gioca la palla”.

Rincara la dose Zaccagni: “Il nervosismo è tutto per colpa dell’arbitro. Il cartellino giallo a Milinkovic-Savic non ci stava per niente, Sergej tocca la palla. La sensazione dal campo è che non vedesse l’ora di tirare fuori il cartellino“.