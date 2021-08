Pedro: “Felice di sentirmi di nuovo un calciatore, forza Lazio”. Sarri: “Era uno dei 10-15 nomi che avevamo”

NOTIZIE AS ROMA – Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della prima gara di campionato contro l’Empoli. Queste le parole dell’allenatore della Lazio sull’acquisto di Pedro dalla Roma:

Quando è nata l’idea Pedro?

Faccio un altro lavoro, non parlo di mercato. Questo argomento mi rimane pesante, è noioso. I media hanno abituato la gente a parlare di mercato e sembra normale parlare di questo. Pedro era tra i 10-15 nomi che avevamo, si è aperto un canale e lo abbiamo preso. Sono contento.

Pedro è pronto per Empoli?

Difficile dirlo, negli ultimi giorni abbiamo caricato poco. È brillante, lo è sempre, e penso che uno spezzone di gara possa farlo.

Anche Pedro si fa sentire sui social, scrivendo: “Felice di sentirmi di nuovo un calciatore e di sentire già questo feeling con questa squadra! Non vedo l’ora che inizi il campionato. Grazie ai tifosi della Lazio per l’affetto ricevuto in questi giorni. Forza Lazio!“.