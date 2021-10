Sarri: “Questo non più calcio, ma uno show. Si spremono gli appassionati, io amavo un altro sport”

ALTRE NOTIZIE – “Non siamo più di fronte al calcio e a uno sport, ma a uno show“. Anche Maurizio Sarri va all’attacco delle regole del nuovo calcio che previlegia le tante partite ravvicinate andando a discapito dell’integrità fisica dei calciatori stessi.

L’allenatore della Lazio, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Inter, si dice troppo vecchio per questa nuova concezione del calcio.

“I giocatori si allenano più con le nazionali che con noi – ha affermato Sarri – Ci siamo allenati fino a ieri a ranghi ridotti, è difficile capire le reazioni quando i calciatori sono in giro per il mondo. Il calcio attuale non mi appartiene, io sono un tecnico da campo.

Non siamo più di fronte al calcio e a uno sport, ma a uno show, tutti i partecipanti cercano di spremere gli appassionati. Sono vecchio per questo calcio, sono innamorato di un altro calcio“.