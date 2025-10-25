SASSUOLO-ROMA: i convocati di Gasperini

La Roma è pronta a tornare in campo per lasciarsi alle spalle le delusioni europee. Domani alle ore 15 i giallorossi faranno visita al Sassuolo al Mapei Stadium per l’ottava giornata di Serie A.

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati: confermato il forfait di Angeliño, ancora alle prese con i postumi della bronchite asmatica.

Di seguito l’elenco completo dei convocati.

Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar.
Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Sangaré, Ghilardi.
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Koné, Baldanzi, Pisilli.
Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy.

