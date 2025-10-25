Sassuolo-Roma, tutte le ultime: le formazioni, dove vederla e il probabile risultato

La Roma di Gian Piero Gasperini è chiamata a reagire dopo il ko europeo contro il Viktoria Plzen. Domenica 26 ottobre alle ore 15:00, i giallorossi faranno visita al Sassuolo di Fabio Grosso al Mapei Stadium per l’ottava giornata di Serie A, in una gara che si preannuncia delicata per entrambe.

I neroverdi arrivano all’appuntamento forti di due vittorie nelle ultime tre partite e con un gioco finalmente brillante, mentre la Roma è in cerca di conferme dopo un periodo altalenante, soprattutto sul piano offensivo.

Le ultime sulle due squadre

Il Sassuolo ritrova fiducia e continuità: Grosso ha dato identità e compattezza alla squadra, con Berardi in forma smagliante e Pinamonti di nuovo incisivo sotto porta. Ancora out Boloca (lesione al ginocchio) e Muharemovic (problema muscolare), ma recupera Koné, pronto a riprendere posto a centrocampo.

In casa Roma, invece, non mancano le difficoltà. Angeliño è indisponibile a causa della bronchite asmatica che lo tiene fermo da settimane, ma Bailey sarà della partita e potrebbe partire dall’inizio. Gasperini dovrebbe confermare Dybala nel ruolo di falso nove, con Soulé a supporto e Dovbyk pronto a subentrare. Rientrano invece Cristante e Koné a centrocampo, pedine fondamentali per l’equilibrio giallorosso.

Dove vederla

La partita Sassuolo-Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN domenica 26 ottobre alle ore 15:00. Gli abbonati potranno seguirla sull’app DAZN disponibile su smart TV, smartphone, tablet e PC, oppure sul canale DAZN 1 (Sky 214) per chi dispone del pacchetto Sky/DAZN.

Quote e risultato più probabile

Secondo le principali agenzie di scommesse, la Roma è favorita:

Vittoria Roma: 1.82

Pareggio: 3.50

Vittoria Sassuolo: 4.20

Il risultato più probabile secondo gli algoritmi di Wincomparator e Football Analytics è 1-2 per la Roma, con Dybala indicato come uomo chiave del match. Possibile alternativa l’Under 2.5, vista la solidità difensiva dei giallorossi e le difficoltà offensive di entrambe.

Le probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3) – Muric; Walukiewicz, Romagna, Idzes, Doig; Matic, Koné, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All.: Fabio Grosso

ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Bailey; Dybala. All.: Gian Piero Gasperini.

Arbitro: Manganiello.

Assistenti: Passeri – Del Giovane.

Quarto uomo: Rapuano.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: Meraviglia.

Giallorossi.net – T. De Cortis