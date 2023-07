Scamacca chiama Pinto. L’Inter prova a inserirsi e ora la Roma è pronta a chiudere

AS ROMA NEWS – Sta per cominciare la settimana chiave per il mercato della Roma. Tiago Pinto è determinato a chiudere gli affari su cui il gm ha lavorato a lungo, aspettando il momento giusto per affondare. E il momento sembra essere arrivato.

Stando a quanto raccontano oggi praticamente tutti i quotidiani, l’obiettivo numero uno è Gianluca Scamacca, diventato l’obiettivo primario della Roma dopo che Pinto ha preso coscienza dell’impossibilità di arrivare, almeno per il momento, a Morata.

C’è ancora differenza di vedute tra la domanda del West Ham, che chiede l’obbligo del riscatto, e il club giallorosso, che vorrebbe strappare un semplice diritto, ma l’inserimento dell’Inter ha spinto il gm romanista ad accelerare: la prossima settimana volerà a Londra con l’obiettivo di chiudere, magari andando incontro alle richieste degli inglesi, inserendo un obbligo ma a determinate condizioni (tra cui le presenze del calciatore).

Scamacca spinge: non c’è giorno che passa in cui il calciatore non chiami Pinto per informarsi sugli sviluppi della trattativa. Il dirigente giallorosso lo ha rassicurato, dicendogli che è lui il primo obiettivo per l’attacco. Per questo l’attaccante ha respinto le proposte di Inter e Milan: “Al cuore non si comanda“, le parole di Scamacca a chiudere ogni discorso con le milanesi.

Ora però è il momento di stringere il cerchio, per non rischiare che la situazione si trascini troppo per le lunghe e possa logorarsi, favorendo un possibile ritorno di fiamma, specialmente dell’Inter. Per questo il blitz di Pinto è particolarmente atteso: Scamacca può finalmente diventare giallorosso nei prossimi giorni.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Il Messaggero / Corriere della Sera