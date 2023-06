Scamacca e Morata, sfida continua tra Roma e Milan sul mercato

AS ROMA NEWS – Perso Marcus Thuram, che ha deciso di accettare la corte dell’Inter, il Milan si tuffa su due obiettivi di mercato della Roma.

Non è una novità: dall’inizio di questo giugno piuttosto scoppiettante, i rossoneri hanno puntato più volte i giocatori seguiti anche da Pinto. E’ successo, ad esempio, con Evan Ndicka, con un inserimento pesante dell’ultimo minuto, rivelatosi infruttuoso.

Succede anche adesso con Gianluca Scamacca e Alvaro Morata, due obiettivi per l’attacco romanista messi nel mirino da tempo da Tiago Pinto, e che ora sono finiti nei radar del Milan.

Per l’attaccante del West Ham la Roma sta spingendo per averlo in prestito, ma ora nella corsa si è inserito anche il Milan: il giocatore però aveva dato la priorità ai giallorossi.

Diversa la situazione legata a Morata: lo spagnolo ha una clausola rescissoria di 10 milioni di euro presente nel nuovo contratto con l’Atletico Madrid. Chi lo vuole dovrà versare quella cifra, per poi trattare con il calciatore, padrone del proprio destino.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Gianlucadimarzio.com