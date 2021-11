Impreciso e a corto di gol: ora Abraham diventa un caso

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ stato l’acquisto più costoso dell’era Friedkin, ma le prestazioni di Tammy Abraham cominciano a diventare un caso, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina). Anche ieri contro il Milan il centravanti inglese delude. Gli era accaduto al derby, dove non aveva mai calciato in porta.

Suo malgrado, gli era andata male anche a Torino quando Orsato gli aveva annullato la rete del possibile pari. Non pervenuto nemmeno a Verona, quando la squadra in apnea aspetta un suo acuto per risollevarsi. Ieri il centravanti ha calato malinconicamente il poker contro il Milan di Tomori.

Probabilmente l’amico è stato agevolato dal fatto di averlo marcato chissà quante volte in allenamento ai tempi della Youth League nel Chelsea, ma aspettarsi altro era quantomeno lecito. Gli manca la rete dal 23 settembre, contro l’Udinese. Stavolta però non gli è riuscito nemmeno il passaggio a due metri, per tre volte non si è capito con il compagno di turno: Pellegrini, Zaniolo o Mkhitaryan, senza fare differenze.

Un po’ meglio quando è entrato nella ripresa Felix, facendo così crescere la sensazione che debba avere un compagno di reparto più vicino a lui, che magari gli apra qualche spazio. Che non fosse in partita lo ha capito anche Mourinho, che al 18′ lo ha sostituito.

Stavolta il ko alimenta qualche perplessità sulla squadra di Mou e inevitabilmente anche su Abraham, la cui qualità, per carità, non è messa in discussione. Talento era e talento rimane, ma i campioni sono altri.

Fonte: Il Messaggero