Schick trascina il Lipsia alla vittoria: altro gol decisivo nel 3 a 1 in rimonta sul Augsburg (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non si ferma più. Patrik Schick ancora in gol, ed è una rete pesantissima quella che il ceco mette a segno al minuto 80 nel match casalingo contro l’Augsburg.

L’ex centravanti giallorosso segna di testa, dopo un cross dalla bandierina, girando alla perfezione il pallone alle spalle del portiere avversario: è la rete del due a uno, che permette al Lipsia di rimontare lo svantaggio iniziale.

Patrick SCHICK nadherne se uvolnil a uklidil hlavou k tyci. 🤗 pic.twitter.com/wnhhvWTxoJ — Lukman (@lukmanW6) December 21, 2019

A chiudere i giochi ci penserà poi Poulsen allo scadere, per il 3 a 1 finale che permette ai tedeschi di allungare in vetta al campionato a + 3 sul Borussia Monchengladbach che deve giocare domani per restare attaccato al Lipsia, sempre più lanciato in testa al campionato grazie ai gol di Schick.

Per il ceco è il quarto gol con la maglia della squadra tedesca. Incredibile pensare che con la Roma Schick ha collezionato 5 gol in 46 presenze: gli bastano solo altri due gol per aver segnato più col Lipsia in pochi match disputati che con i giallorossi in due anni.

Giallorossi.net – F. Turacciolo