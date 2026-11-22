Nuovi episodi di tensione lungo l’autostrada A1. Gruppi di tifosi della Roma e del Torino sarebbero entrati in contatto nella giornata di ieri, sabato 21 novembre, mentre viaggiavano per raggiungere le rispettive trasferte: i romanisti diretti a Parma, i granata a Napoli. A riportare l’accaduto è Il Messaggero.

Secondo la ricostruzione del quotidiano, gli scontri si sarebbero verificati nei pressi dell’area di servizio Arno Est, in provincia di Firenze. Durante il confronto sarebbero stati danneggiati alcuni van utilizzati dai sostenitori del Torino, mentre non si registrerebbero feriti gravi. Sui social sarebbero inoltre comparse fotografie di materiale presumibilmente sottratto ai tifosi granata, ma la provenienza degli oggetti e le circostanze dell’episodio restano da chiarire.

Un episodio che riporta alla memoria quanto accaduto lo scorso 18 gennaio, quando gruppi di ultras della Roma e della Fiorentina si affrontarono sempre lungo l’A1, nei pressi di Bologna. Anche in quell’occasione si registrarono violenze e danneggiamenti, con successive conseguenze sul fronte dell’ordine pubblico.

Adesso l’attenzione si concentra sulle prossime trasferte della Roma. La prima è quella di Bologna, in programma venerdì 4 dicembre. La vendita dei biglietti per il settore ospiti del Dall’Ara risulta ancora sospesa in attesa delle valutazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, come indicato anche sul sito ufficiale del club rossoblù. Resta da capire se i nuovi episodi possano influenzare le decisioni delle autorità.

Da monitorare anche la situazione relativa alla trasferta di Venezia del 5 gennaio, già considerata delicata per ragioni di ordine pubblico. A pesare è soprattutto la forte rivalità tra i sostenitori lagunari e quelli dell’Udinese, storicamente legati da un gemellaggio alla tifoseria romanista. Al momento non risultano nuovi provvedimenti ufficiali direttamente collegati agli episodi di ieri. Le prossime valutazioni degli organismi competenti chiariranno se i tifosi giallorossi potranno seguire regolarmente la squadra di Gasperini anche nelle prossime gare lontano dall’Olimpico.