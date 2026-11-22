Nuovi episodi di tensione lungo l’autostrada A1. Gruppi di tifosi della Roma e del Torino sarebbero entrati in contatto nella giornata di ieri, sabato 21 novembre, mentre viaggiavano per raggiungere le rispettive trasferte: i romanisti diretti a Parma, i granata a Napoli. A riportare l’accaduto è Il Messaggero.
Secondo la ricostruzione del quotidiano, gli scontri si sarebbero verificati nei pressi dell’area di servizio Arno Est, in provincia di Firenze. Durante il confronto sarebbero stati danneggiati alcuni van utilizzati dai sostenitori del Torino, mentre non si registrerebbero feriti gravi. Sui social sarebbero inoltre comparse fotografie di materiale presumibilmente sottratto ai tifosi granata, ma la provenienza degli oggetti e le circostanze dell’episodio restano da chiarire.
Un episodio che riporta alla memoria quanto accaduto lo scorso 18 gennaio, quando gruppi di ultras della Roma e della Fiorentina si affrontarono sempre lungo l’A1, nei pressi di Bologna. Anche in quell’occasione si registrarono violenze e danneggiamenti, con successive conseguenze sul fronte dell’ordine pubblico.
Adesso l’attenzione si concentra sulle prossime trasferte della Roma. La prima è quella di Bologna, in programma venerdì 4 dicembre. La vendita dei biglietti per il settore ospiti del Dall’Ara risulta ancora sospesa in attesa delle valutazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, come indicato anche sul sito ufficiale del club rossoblù. Resta da capire se i nuovi episodi possano influenzare le decisioni delle autorità.
Da monitorare anche la situazione relativa alla trasferta di Venezia del 5 gennaio, già considerata delicata per ragioni di ordine pubblico. A pesare è soprattutto la forte rivalità tra i sostenitori lagunari e quelli dell’Udinese, storicamente legati da un gemellaggio alla tifoseria romanista. Al momento non risultano nuovi provvedimenti ufficiali direttamente collegati agli episodi di ieri. Le prossime valutazioni degli organismi competenti chiariranno se i tifosi giallorossi potranno seguire regolarmente la squadra di Gasperini anche nelle prossime gare lontano dall’Olimpico.
Le trasferte organizzate sono uno dei mali del calcio, dovrebbero essere abolite per sempre
:v
spiegati meglio, che intendi per trasferte organizzate?
io eviterei di auspicare regole liberticide.
i soliti incompresi..cosi paghiamo tutti. che schifo
Ma perché devono fare queste cose?!?
il messaggero antiromanista per antomasia scrive cose inesistenti….. basta osteggiare le trasferte ai romanisti.
Se tale notizia risultasse veritiera, poi non lamentiamoci se bloccano le trasferte. St’idoti devono essere fermati creano solo danni Possibile che per un pugno d’imbecilli debba pagare un intera tifoseria? Assurdo …
e come al solito bisogna che gli stupidi rovinino tutto….
maledetti… ste cose costano le trasferte ai tifosi e punti alla squadra!
egoisti, egocentrici, egopatici, furiosi esseri umani inutili che in nome di un ideale sbagliato e di un senso di appartenenza a un gruppo nato da principi di aggregazione e ora mosso dal senso di violenza, fanno il male della gente e della squadra della quale, dicono, difendono i colori, ma che ne insozzano il valore, il significato e la memoria. Maledetti
firmato David
Questi delinquenti danneggiano la imaggine di tutta la tifoseria romanista in un anno Dove si puo segnare in grande. Identifícateli e daspo a vita per questi personaggi senza se e senza ma. FRS
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.