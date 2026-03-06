LIVE! Dybala, intervento al ginocchio in artroscopia a Villa Stuart. Si spera in uno stop di 2-3 settimane

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Questa mattina Paulo Dybala si opererà al ginocchio in artroscopia, intervento effettuato dal professor Mariani. Lo fa sapere Gianluca Di Marzio. Il giocatore è già a Villa Stuart, dove è stato avvistato anche Francesco Totti.

AGGIORNAMENTO – Stando a quanto fa sapere la Roma, oggi Dybala si sottoporrà a un intervento in artroscopia al ginocchio per capire qual è il suo problema. Dopo tante ecografie e risonanze che non avevano evidenziato nulla, tre delle quali solo negli ultimi giorni, giocatore e club hanno deciso di intervenire per capire una volta per tutte il motivo del suo problema.

AGGIORNAMENTO – Secondo il portale del Corriere dello Sport, Dybala e la Roma sperano che dall’intervento di oggi arrivino buone notizie sulle condizioni del ginocchio dell’argentino: se tutto andrà bene, la Joya potrebbe tornare in campo a inizio aprile, dopo la sosta delle nazionali.

…………

Speranza, meraviglia, pazienza. Tre parole che raccontano il rapporto tra Paulo Dybala e la Roma negli ultimi anni. La speranza che aveva accompagnato il suo arrivo nella Capitale nell’estate del 2022, quando uno dei talenti più brillanti del calcio europeo sbarcò all’Olimpico tra entusiasmo e grandi aspettative. Poi la meraviglia, quella regalata soprattutto nelle prime due stagioni con giocate e gol capaci di accendere l’entusiasmo dei tifosi. Infine la pazienza, diventata negli ultimi mesi la parola più ricorrente.

La stagione dell’argentino è stata infatti segnata ancora una volta dagli stop fisici. Dybala si è fermato di nuovo proprio quando sembrava pronto a dare l’ultimo contributo in questo finale di campionato. Il problema riguarda ancora il ginocchio, lo stesso che lo tormenta da oltre un mese e che oggi lo porterà sotto i ferri, racconta Il Tempo.

Il dolore accompagna l’attaccante dalla partita contro il Milan del 25 gennaio. Da allora ha saltato cinque gare di campionato e sarà costretto a restare fuori anche per la trasferta contro il Genoa, squadra allenata da Daniele De Rossi. Una situazione che riapre inevitabilmente i dubbi sul futuro.

Il rinnovo di contratto, discusso a lungo nel corso della stagione, appare sempre più difficile. A pesare sono diversi fattori: lo stipendio da 8,3 milioni netti percepito in questa stagione e soprattutto una condizione fisica che continua a limitarne la continuità.

Gli esami effettuati dopo l’infiammazione di fine gennaio avevano escluso lesioni gravi, ma il dolore non è mai scomparso del tutto. Per questo si è arrivati alla decisione di intervenire chirurgicamente, scelta che fino a poche settimane fa era stata esclusa. I tempi di recupero non sono ancora certi: tutto dipenderà dal tipo di intervento e dalla risposta del ginocchio.

L’obiettivo di Dybala resta quello di tornare in campo prima della fine della stagione e provare a chiudere la sua avventura romanista sul terreno di gioco. Evitare un addio amaro è la speranza del numero 21, anche se il finale della storia sembra ormai avvicinarsi.

Fonte: Il Tempo