Sempre più Dzeko. Tiago Pinto si occuperà del suo rinnovo, possibile ruolo da dirigente per il bosniaco

NOTIZIE ROMA CALCIO – Edin Dzeko sempre più nella storia della Roma, sia presente che futura, racconta l’edizione odierna de Il Messaggero (G. Lengua). Col gol al Bologna è diventato il terzo marcatore più prolifico di tutti i tempi agganciando Amadei. Un ingresso impensabile quando Milik decollava per andare a fare le visite mediche in Svizzera.

Tutto sembrava fatto per il passaggio di Edin alla Juventus, ma alla fine si è bloccato tutto. Una “sliding doors” che ha cambiato la storia del bosniaco e quella della Roma. Davanti a lui ora c’è Pruzzo a 138 e Totti a 307, inarrivabile. Per l’occasione la figlia di Amadei gli ha dedicato una bellissima lettera alla quale Edin ha risposto: “Orgoglioso di indossare la maglia giallorossa e di aver raggiunto un simbolo della nostra storia come Amadei“.

Se il presente è roseo, il futuro di Dzeko potrebbe essere ancora alla Roma per molto tempo. Il suo contratto scadrà nel 2022, ma con l’arrivo di Tiago Pinto il bosniaco affronterà la questione col nuovo general manager: il portoghese potrebbe proporgli il rinnovo e poi un ruolo da dirigente dentro Trigoria.

Fonte: Il Messaggero