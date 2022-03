SERGIO OLIVEIRA: “Partita non bellissima, ma siamo stati squadra. Ingiusta la mia espulsione”

AS ROMA NEWS – Sergio Oliveira parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Vitesse-Roma, andata degli ottavi di finale di Conference League.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara appena conclusa allo stadio Gelredome di Arnhem:

Inizio difficile…

Si, è stata una gara dura in un campo non in buone condizioni. Tecnicamente non abbiamo fatto una partita bellissima, ma siamo stati squadra, con il giusto atteggiamento. Ci prendiamo la vittoria..

State crescendo…

Si, lavoriamo per migliorare. Miglioriamo partita dopo partita, l’atteggiamento è giusto, siamo facendo un bel percorso.

L’azione del cartellino giallo, cosa è successo?

Non è stato giusto, non ho toccato l’avversario. La vittoria è la cosa più importante.