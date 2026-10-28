SERIE A | Mbangula si scatena, il Bologna ribalta il Milan (2-4). L’Inter passa a Venezia e aggancia la Lazio. Pari tra Parma e Udinese

Serata ricca di sorprese in Serie A. Il Bologna espugna San Siro battendo il Milan per 4-2 al termine di una partita dai continui ribaltamenti, mentre l’Inter supera il Venezia per 2-0 e raggiunge la Lazio in vetta alla classifica. Finisce invece senza reti lo scontro salvezza tra Parma e Udinese.

MILAN-BOLOGNA 2-4. Succede di tutto a San Siro. Gli ospiti passano in vantaggio all’8′ con Mbangula, servito da Zortea, ma il Milan reagisce immediatamente: Cissé pareggia al 14′ e completa la rimonta al 27′, sfruttando un assist di Tomori. Il primo tempo si chiude sul 2-1, ma nella ripresa arriva l’incredibile contro-rimonta rossoblù. Al 60′ un pallone messo in mezzo viene deviato nella propria porta da Bartesaghi, poi appena due minuti dopo Mbangula firma la doppietta personale e il sorpasso. Il Bologna trova anche la quarta rete, sempre con lo scatenato Mbangula, completando una vittoria pesantissima. Prima sconfitta in campionato per la formazione di Amorim, che resta ferma a 18 punti. Solo panchina per Dovbyk, che alla vigilia era dato per titolare.

VENEZIA-INTER 0-2. Successo più sofferto del previsto per la squadra di Chivu al Penzo. Il Venezia tiene testa ai nerazzurri e si vede annullare un gol di Lauberbach per fuorigioco nel primo tempo, quando Provedel deve anche intervenire per evitare lo svantaggio. Nella ripresa i padroni di casa continuano a rendersi pericolosi, ma al 79′ un’autorete di Moreno sblocca il risultato in favore dell’Inter. I nerazzurri trovano poi anche il raddoppio, chiudendo la sfida sullo 0-2 e conquistando tre punti fondamentali nella corsa al vertice.

PARMA-UDINESE 0-0. Termina senza vincitori lo scontro diretto per la salvezza del Tardini. Le due squadre non riescono a trovare la rete che avrebbe permesso di rilanciarsi dopo un avvio di stagione complicato. Un punto a testa che porta entrambe a quota 5, lasciandole nelle zone basse della classifica.

Con questi risultati Inter e Lazio salgono entrambe a 25 punti, mentre la Roma resta a quota 21, davanti al Como fermo a 20. Il Milan rimane a 18 punti e il Bologna sale a 11.

Redazione Giallorossi.net