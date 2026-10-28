SERIE A | Mbangula si scatena, il Bologna ribalta il Milan (2-4). L’Inter passa a Venezia e aggancia la Lazio. Pari tra Parma e Udinese

Serata ricca di sorprese in Serie A. Il Bologna espugna San Siro battendo il Milan per 4-2 al termine di una partita dai continui ribaltamenti, mentre l’Inter supera il Venezia per 2-0 e raggiunge la Lazio in vetta alla classifica. Finisce invece senza reti lo scontro salvezza tra Parma e Udinese.
MILAN-BOLOGNA 2-4. Succede di tutto a San Siro. Gli ospiti passano in vantaggio all’8′ con Mbangula, servito da Zortea, ma il Milan reagisce immediatamente: Cissé pareggia al 14′ e completa la rimonta al 27′, sfruttando un assist di Tomori. Il primo tempo si chiude sul 2-1, ma nella ripresa arriva l’incredibile contro-rimonta rossoblù. Al 60′ un pallone messo in mezzo viene deviato nella propria porta da Bartesaghi, poi appena due minuti dopo Mbangula firma la doppietta personale e il sorpasso. Il Bologna trova anche la quarta rete, sempre con lo scatenato Mbangula, completando una vittoria pesantissima. Prima sconfitta in campionato per la formazione di Amorim, che resta ferma a 18 punti. Solo panchina per Dovbyk, che alla vigilia era dato per titolare.
VENEZIA-INTER 0-2. Successo più sofferto del previsto per la squadra di Chivu al Penzo. Il Venezia tiene testa ai nerazzurri e si vede annullare un gol di Lauberbach per fuorigioco nel primo tempo, quando Provedel deve anche intervenire per evitare lo svantaggio. Nella ripresa i padroni di casa continuano a rendersi pericolosi, ma al 79′ un’autorete di Moreno sblocca il risultato in favore dell’Inter. I nerazzurri trovano poi anche il raddoppio, chiudendo la sfida sullo 0-2 e conquistando tre punti fondamentali nella corsa al vertice.
PARMA-UDINESE 0-0. Termina senza vincitori lo scontro diretto per la salvezza del Tardini. Le due squadre non riescono a trovare la rete che avrebbe permesso di rilanciarsi dopo un avvio di stagione complicato. Un punto a testa che porta entrambe a quota 5, lasciandole nelle zone basse della classifica.
Con questi risultati Inter e Lazio salgono entrambe a 25 punti, mentre la Roma resta a quota 21, davanti al Como fermo a 20. Il Milan rimane a 18 punti e il Bologna sale a 11.
Redazione Giallorossi.net
Questa stagione tra Inter e Lazio non chi ha più c**o? Incredible…
Milan Bologna 2 4…..Ma quanto me dispiace…😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
il povero Allegri spero che abbia visto Venezia Inter sicuramente quello che ha detto sulla Roma sta a pennello all’ Inter arbitro e var inesistenti
Ma sto cavolo di Cissè da dove l’han tirato fuori?
2 gol annullati per fuorigioco, gol mangiati davanti la porta, contropiede 3 vs 2 in cui il giocatore del Venezia non la passa al compagno che sarebbe andato in porta da solo, poi subisce palesemente fallo e 5 secondi dopo si fanno con da soli, idem 3 minuti dopo. Perdere 0-2 quando pure il 3-0 sarebbe andato stretto… ti fanno passare la voglia…
Palladino è un allenatore in gamba
Quando si parla di Zemanlandia per il Gasp guardate il Milan e trovate le differenze nel modo di difendere oltre a quello di attaccare.
A volte succede che fai i conti con la giornata storta di un singolo o col valore preponderante dell’avversario ma tra Gasp e la banda del buco di Zeman e di Amorim c’è un abisso.
Per dire uno tra Mbangula e Cisse’ nel ruolo ultrascoperto che abbiamo, costo medio 10 milioni, così come George anno scorso, Gasperini ha preferito non averli preferendo per esempio di Pellegrini. Io capisco puntare sui Nusa e compagnia ma se ti chiedono 60 non era cmq buono prendere profili di cui sopra che in A ti incidono molto al contrario di senatori logori? La risposta è ovvia
piu c.. che anima
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.