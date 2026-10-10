SERIE A | De Bruyne trascina il Napoli: doppietta e 3-0 al Frosinone, azzurri a quota 10

Il Napoli torna a correre e supera con un netto 3-0 il Frosinone al Maradona. Grande protagonista della serata Kevin De Bruyne, autore di una doppietta, mentre l’altra rete porta la firma di Noa Lang. La squadra di Allegri aggancia così proprio i ciociari a quota 10 punti in classifica.

Gli azzurri partono forte e dopo appena due minuti sfiorano il vantaggio con Hojlund, che sul cross di Di Lorenzo colpisce il palo. Il Frosinone non resta però a guardare e risponde con Kvernadze, fermato da un intervento decisivo dello stesso Di Lorenzo.

La partita si sblocca al 29′. Hojlund conquista un calcio di rigore e si presenta personalmente sul dischetto, ma Palmisani respinge. Il VAR segnala però un’irregolarità e il penalty viene fatto ripetere: questa volta calcia De Bruyne, che non sbaglia e porta avanti il Napoli.

Passano appena tre minuti e arriva anche il raddoppio. Lang avvia l’azione, Hojlund serve Di Lorenzo, il cui tentativo viene respinto da Palmisani: sulla ribattuta è proprio l’olandese ad arrivare per primo e depositare in rete il pallone del 2-0 al 32′. Il Napoli continua a spingere e va vicino al tris anche con Neres prima dell’intervallo.

Nella ripresa il Frosinone prova a restare dentro la partita e si rende pericoloso soprattutto con Kvernadze e Schmid, ma Meret risponde presente. Il Napoli abbassa i ritmi e gestisce il doppio vantaggio, trovando anche una nota positiva nel ritorno in campo di Scott McTominay, accolto dagli applausi del Maradona dopo il periodo di stop.

Il risultato sembra ormai destinato a restare sul 2-0, ma proprio all’ultima azione arriva il tris. Al 94′ Giovane affonda sulla sinistra e mette il pallone all’indietro, dove De Bruyne arriva con i tempi perfetti e di prima intenzione firma il definitivo 3-0 e la doppietta personale.

Il Napoli sale così a 10 punti e torna alla vittoria dopo il pareggio con la Fiorentina. Si ferma invece il sorprendente Frosinone di Alvini, che resta anch’esso a quota 10 e vede interrompersi la lunga serie di risultati utili lontano da casa.

Redazione Giallorossi.net