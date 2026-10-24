SERIE A | Douvikas trascina il Como, Bologna corsaro a Cagliari: i risultati delle 15

Il Como batte il Sassuolo 2-0 e continua il suo eccellente avvio di stagione, mentre il Bologna passa con lo stesso risultato sul campo del Cagliari. Questi i verdetti delle due partite delle 15 dell’ottava giornata di Serie A.

Al Sinigaglia il grande protagonista è Tasos Douvikas, autore di una doppietta nel giro di undici minuti. Dopo un primo tempo terminato senza reti, il Como cambia marcia immediatamente nella ripresa e al 49′ passa in vantaggio: Caqueret mette il pallone al centro dalla sinistra e l’attaccante greco trova la deviazione vincente sotto porta.

Il Sassuolo accusa il colpo e al 60′ Douvikas colpisce ancora. Questa volta è Kaiki ad affondare sulla fascia e servire il pallone in area, dove il centravanti del Como anticipa la difesa neroverde e firma il definitivo 2-0. La squadra di Fabregas gestisce senza particolari affanni il doppio vantaggio e conquista altri tre punti dopo il successo ottenuto sul campo della Fiorentina. Il Como sale così a quota 17 punti e raggiunge momentaneamente la Roma, impegnata alle 18 sul campo del Napoli. Il Sassuolo resta invece fermo a quota 8.

Colpo esterno anche del Bologna, che supera il Cagliari 2-0 alla Unipol Domus. Dopo un primo tempo equilibrato e senza gol, i rossoblù passano al 57′: calcio d’angolo battuto da Miranda e Nicolò Casale trova il colpo di testa schiacciato che non lascia scampo a Caprile.

Il Cagliari prova a reagire, ma all’80′ arriva l’episodio che chiude la partita. Juan Rodriguez intercetta con il braccio largo una conclusione di Bernardeschi e l’arbitro assegna il calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Federico Bernardeschi spiazza Caprile e firma lo 0-2. Il Bologna conquista così la seconda vittoria consecutiva in campionato e sale a 8 punti. Brusco stop invece per il Cagliari, che resta fermo a quota 13 dopo il pesante 4-0 incassato nell’ultimo turno contro il Monza.

Redazione Giallorossi.net