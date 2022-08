Serie A, Dumfries regala i tre punti all’Inter all’ultimo secondo di recupero. Ok il Toro sul campo del Monza

ULTIME NOTIZIE SERIE A – L’Inter batte il Lecce per due a uno all’ultimo secondo di recupero e non fallisce all’esordio in campionato.

Vantaggio immediato dei nerazzurri, a segno dopo due minuti con Lukaku. Nella ripresa però arriva il pareggio inaspettato dei salentini, in gol con Ceesay.

Nel finale di partita assalto dell’Inter alla porta del Lecce che si concretizza solo all’ultimo istante del recupero: segna Dumfries di pancia dopo un angolo deviato da Lautaro che libera il terzino sotto porta.

Vince il Torino sul campo del Monza: prima il nuovo acquisto Miranchuk e poi Sanabria stendono i lombardi, regalando i tre punti alla squadra di Juric. Inutile il gol di Dany Mota all’ultimo secondo di recupero.

Giallorossi.net – F. Turacciolo