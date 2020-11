Serie A, Ibrahimovic trascina il Milan: vittoria pesantissima sul Napoli (1-3). Il Sassuolo espugna Verona, l’Inter vince in rimonta sul Toro (4-2)

ALTRE NOTIZIE – Dopo la sconfitta interna della Fiorentina (0-1) per mano del Benevento nel match delle 12:30, si sono giocate anche le partite delle ore 15 di questa domenica 22 novembre.

Vince il Sassuolo, che sbanca Verona (0-2): decidono i gol di Boga (42′) e Berardi (76′). Vittoria dell‘Inter in rimonta sul Torino: Zaza (45′) e Ansaldi (62′) su rigore fanno sognare i granata, ma poi i nerazzurri ingranano la quarta e ribaltano il match. Segnano Sanchez (64′), Lukaku (67′ e 84′ su rigore) e Lautaro Martinez (90′) per il 4 a 2 finale.

Crolla la Sampdoria di Ranieri, battuta 2 a 1 in casa dal Bologna: vantaggio di Thorsby (7′), poi pareggio degli ospiti grazie a un autogol di Regini (44′) e sorpasso realizzato da Orsolini (52′).

Nel posticipo serale tra Napoli e Milan, vittoria pesantissima dei rossoneri, che rafforzano il primato in classifica: il mattatore, come al solito, è il sempreverde Zlatan Ibrahimovic, autore di una doppietta (20′, 54′). I partenopei tornano in partita grazie a Mertens (63′) ma rimangono in dieci per l’espulsione di Bakayoko, che salterà la sfida con la Roma.

Il Milan nel finale perde Ibra per un problema muscolare ma regge la spinta del Napoli e nel recupero chiude la partita con Hauge: rossoneri di nuovo in testa alla classifica a quota 20, seguono Sassuolo a 18 e Roma a 17, ora sola al terzo posto.

Redazione Giallorossi.net