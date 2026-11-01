SERIE A | Il Como supera il Venezia (1-0) tra le polemiche: decide Da Cunha su rigore, Fabregas a -1 dalla Roma

Il Como batte il Venezia per 1-0 al Sinigaglia e continua la sua corsa nelle zone altissime della classifica. A decidere il lunch match della decima giornata di Serie A è un calcio di rigore trasformato da Da Cunha nel finale del primo tempo. Una vittoria che permette alla formazione di Fabregas di salire a 23 punti, portandosi a una sola lunghezza dalla Roma.
La partita si accende soprattutto per gli episodi arbitrali. Al 28′ Ferrieri Caputi assegna un calcio di rigore al Venezia per un tocco di mano di Milla, ma dopo una lunga revisione al VAR torna sui suoi passi, giudicando non punibile l’intervento del centrocampista. Una decisione molto contestata dagli ospiti, anche perché il braccio del giocatore appare largo. Pochi minuti più tardi arriva invece il penalty per il Como: Juan Jesus atterra Douvikas in area e Da Cunha trasforma dal dischetto, firmando il gol che decide l’incontro.
Il Venezia non riesce a recuperare lo svantaggio e incassa un’altra sconfitta, restando ultimo a quota 3 punti. Per il Como arriva invece la quarta vittoria consecutiva in campionato, che conferma l’ottimo momento della squadra di Fabregas.
In classifica i lariani salgono al quarto posto con 23 punti, a -1 dalla Roma terza a quota 24, superando nuovamente il Milan, fermo a 21. Davanti restano Inter e Lazio con 25 punti, con i biancocelesti attesi oggi dalla sfida contro il Cagliari.
Redazione Giallorossi.net
Cesc andrà a lamentarsi sta volta ancora?
Mi sembra che ha avuto molti decisioni in favore dall’inizio del campionato…
rigore evidente, il var richiama l’arbitro solo quando ci sono degli interessi economici dietro.. steso rigore dato contro a noi a pisilli.. vergognoso il calcio italiano è il var andrebbe abolito a sto punto
saranno pure bravi, ma a questi gli va sempre l’acqua pe’ l’orto
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.