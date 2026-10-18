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SERIE A | Il Como vola al Franchi: Liberali, Nico Paz e Douvikas stendono la Fiorentina

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Il Como sbanca il Franchi e batte la Fiorentina 3-1, confermandosi una delle realtà più interessanti di questo avvio di campionato. La squadra di Cesc Fabregas indirizza la sfida con un micidiale uno-due firmato da Mattia Liberali e Nico Paz nel primo tempo, resiste alla reazione viola e nella ripresa chiude definitivamente i conti con Tasos Douvikas.

Dopo una prima mezz’ora equilibrata, il Como accelera improvvisamente. Al 32′ è Liberali, schierato titolare da Fabregas, a sbloccare il risultato: il giovane talento lariano entra in area dalla destra e con il sinistro trova l’angolo lontano, firmando lo 0-1. Passano appena quattro minuti e arriva anche il raddoppio: Alex Valle mette al centro e Nico Paz svetta di testa, indirizzando il pallone sotto l’incrocio per lo 0-2.

La Fiorentina sembra alle corde, ma riesce a riaprire la partita prima dell’intervallo. Al 42′ è Marin Pongracic a trovare il gol dell’1-2, restituendo speranza al Franchi e mandando le squadre negli spogliatoi con il risultato ancora aperto.

Nella ripresa, però, il Como spegne quasi subito ogni tentativo di rimonta. All’56′ Douvikas firma il terzo gol dei lariani e ristabilisce le distanze. Vanoli prova a cambiare la Fiorentina con gli ingressi dalla panchina, ma la squadra viola non riesce più a riaprire realmente l’incontro e il Como gestisce con personalità il doppio vantaggio fino al triplice fischio.

Finisce dunque 1-3: il Como torna alla vittoria dopo lo 0-0 contro la Roma e sale a 14 punti, confermando un avvio di stagione di altissimo livello. Situazione sempre più complicata invece per la Fiorentina, che resta ferma a 4 punti dopo sette giornate e incassa la seconda sconfitta consecutiva dopo quella sul campo del Genoa.

Per Fabregas arrivano tre punti pesanti, ottenuti nonostante le assenze e con un Liberali subito protagonista alla prima da titolare. Per Vanoli, invece, un altro pomeriggio da dimenticare: il successo di Venezia aveva dato l’impressione di poter rappresentare una svolta, ma la classifica viola resta decisamente preoccupante.
Redazione Giallorossi.net

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