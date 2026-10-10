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SERIE A | Il Genoa rialza la testa: Osmajic e Messias stendono la Fiorentina, De Rossi respira

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Il Genoa trova finalmente la prima vittoria del suo campionato e batte la Fiorentina 2-1 al Ferraris. Una boccata d’ossigeno enorme per Daniele De Rossi, arrivato alla sfida con la panchina sotto pressione dopo aver raccolto appena un punto nelle prime cinque giornate. I rossoblù indirizzano la partita già nel primo quarto d’ora con Osmajic e Messias, poi resistono al ritorno viola nella ripresa.

La partenza del Genoa è devastante. Al 7′ Milutin Osmajic sblocca il risultato sfruttando l’assist di Ellertsson e battendo De Gea. Passano appena otto minuti e arriva anche il raddoppio: Osmajic questa volta veste i panni dell’uomo assist e serve Junior Messias, che da pochi passi firma il 2-0. La Fiorentina accusa il doppio colpo e fatica a costruire una vera reazione, mentre il Genoa continua a giocare con aggressività e fiducia.

Nella ripresa la squadra di Vanoli prova ad alzare il baricentro e riesce a riaprire la partita al 73′, quando una deviazione nella propria porta di Johan Vasquez vale il 2-1. Da quel momento la Fiorentina aumenta la pressione alla ricerca del pareggio, ma il Genoa riesce a stringere i denti e a difendere un successo pesantissimo fino al triplice fischio.

Per il Genoa sono tre punti fondamentali, che consentono ai rossoblù di salire a quota 4 e soprattutto di interrompere una lunga serie negativa. Il Grifone non vinceva in campionato dallo scorso aprile e non batteva la Fiorentina in Serie A dal 1° settembre 2019. Per De Rossi arriva quindi una vittoria che allenta almeno momentaneamente la pressione sulla sua panchina.

Passo indietro invece per la Fiorentina, che resta ferma a quota 4 e interrompe la serie positiva iniziata dopo il ritorno di Vanoli. I viola riescono a riaprire la partita soltanto nella seconda parte della ripresa, pagando soprattutto un avvio disastroso nel quale il Genoa ha costruito il successo.
Redazione Giallorossi.net

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