Serie A, il Milan batte l’Udinese 4 a 2. Vittoria dell’Atalanta sul campo della Samp (0-2)

ULTIME NOTIZIE SERIE A – Si sono appena concluse le prime due partite di questo campionato di serie A che ha viste impegnate Milan e Udinese a San Siro, e Sampdoria e Genoa al Ferraris.

Inizia male il match per i rossoneri che subiscono subito il gol di Becao. Poi però la squadra di Pioli ribalta il risultato: il VAR che assegna un rigore, poi trasformato da Hernandez, quindi pochi minuti dopo Rebic realizza la rete del sorpasso. Prima dell’intervallo Masina segna il gol del due a due con un perfetto colpo di testa in tuffo.

Nella ripresa però i friulani crollano: sbaglia proprio Masina in apertura di frazione, regalando palla a Diaz per il gol del 3 a 2. A metà del secondo tempo arriva la rete di Rebic per il 4 a 2 finale.

Nell’altro match vittoria dell’Atalanta sul campo della Sampdoria: nel primo tempo segna Toloi, poi nella ripresa, nel momento di massima spinta dei doriani, arriva il gol di Lookman che fissa il punteggio sul 2 a 0 per gli uomini di Gasperini.

